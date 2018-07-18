Ещё
В Удмуртии с начала года на миграционный учет поставили 17 тыс. иностранцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Удмуртии с начала года на миграционный учет поставили 17 тыс. иностранцев 

ИА «Сусанин» 24 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Удмуртия. В Удмуртии на миграционный учет с начала 2018 года поставили 16 990 иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 10% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
В настоящее время на территории Удмуртии учатся 804 иностранца, половина из которых является студентами Удмуртского госуниверситета (УдГУ).
По сообщению пресс-службы УФССП по Удмуртии, за 2018 год из Удмуртии было выдворено 47 иностранцев. Страну пришлось покинуть 21 гражданину Узбекистана, 7 гражданам Таджикистана, 6 гражданам Либерии, 4 гражданам Азербайджана, 3 гражданам Кыргызстана, 3 гражданам Украины и так далее.
Сотрудники сопровождают нарушителей до аэропортов Москвы, Казани, Екатеринбурга или Уфы.
ИА «Сусанин»: последние новости
В сети появились фото c крестин принца Луи В Ижевске откроются 5 дополнительных мест выдачи сертификатов допобразования ТСЖ в Сарапуле обязали вернуть жильцам больше 200 тыс рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии165
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе83
Трамп определился с отношением к России565
В Сирии разбился военный самолет21
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение