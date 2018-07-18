В Удмуртии с начала года на миграционный учет поставили 17 тыс. иностранцев

Удмуртия . В Удмуртии на миграционный учет с начала 2018 года поставили 16 990 иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 10% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. В настоящее время на территории Удмуртии учатся 804 иностранца, половина из которых является студентами Удмуртского госуниверситета (УдГУ). По сообщению пресс-службы УФССП по Удмуртии, за 2018 год из Удмуртии было выдворено 47 иностранцев. Страну пришлось покинуть 21 гражданину Узбекистана , 7 гражданам Таджикистана , 6 гражданам Либерии , 4 гражданам Азербайджана , 3 гражданам Кыргызстана , 3 гражданам Украины и так далее. Казани, Сотрудники сопровождают нарушителей до аэропортов Москвы Екатеринбурга или Уфы