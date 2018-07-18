Тараканы оккупировали подъезд дома на Гарифьянова

В соцсетях опубликовали видео. На нем видно, как тараканы усыпали крыльцо дома, и уходить не собираются. Видео не публикуем, чтобы сберечь нервы читателей e-Kazan.ru.

Некоторые жители долго не могли зайти домой. Было страшно. Тараканы лезли на стены дома и падали сверху. Иногда на головы и одежду казанцев.

Жители предположили, что где-то проводили обработку от насекомых. Зоологи сказали, что это не обычные домашние тараканы, а канализационные. Они обитают только в трубах. Скорее всего, они покинули родной дом из-за жары.

Если тараканы атаковали, паниковать не стоит. Нужно обратиться в управляющую компанию и сообщить о проблеме. Контакты есть на квитанции об оплате коммунальных услуг. Если управляющая компания не отреагирует, можно обратиться в Роспотребнадзор

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