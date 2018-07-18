Москву включили в число самых комфортных мегаполисов мира

Большинство жителей Москвы (около 60%) предпочли бы остаться жить в своем городе, говорится в презентации исследования «Мегаполис будущего. Пространство для жизни» консалтинговой компании PWC, на которую ссылается

РИА «Новости» . Как указывается в материалах компании, схожий показатель (62%) отмечается в Лондоне.

Стокгольма, Дубай, Нью-Йорка, Всего в исследовании компании PWC был проведен анализ десяти городов: Лондона, Москвы, Сиднея Сингапура , Торонто, Шанхая Гонконга . По данным опроса PWC, Москва входит в пятерку городов, в наибольшей степени соответствующих образу города будущего по мнению жителей. Жители Москвы, как и жители Лондона, ожидают позитивных изменений в качестве жизни в следующие пять лет.

Как пишут

"Ведомости" , среди 15 мегаполисов мира по качеству организации медицинской помощи Москва уступила лишь Сиднею, Нью-Йорку, Сингапуру и Лондону, заняв пятое место. В частности, город стал лучшим по доступности врачей общей практики: 98% жителей столицы в течение недели попадают к врачу вне планового осмотра. По числу врачей Москва также уступает лишь Сиднею и Нью-Йорку.

По комфортности социальной инфраструктуры Москва стала лидером среди мегаполисов, вошедших в исследование, из-за близости инфраструктурных объектов к местам горожан, передает. Она также стоит на первом месте по количеству торговых точек в пешей доступности от жилья, и на третьем месте — по уровню комфортности досуговой инфраструктуры и развития общественного наземного транспорта. В исследовании также отмечается, что Москва — единственный город с высокой интенсивностью строительной деятельности, жители которого замечают процесс строительства и перемены, и это подтвердили 84% опрошенных москвичей. Cтолица оказалась в числе худших по доле горожан, активно занимающихся спортом, и по доле курильщиков, зато оказалась второй по площади публичных парков и зеленых насаждений и третьей — по чистоте воздуха.

Между тем ранее экологи заявили, что столичные власти тратят больше двух миллиардов рублей в год на ландшафт и озеленение, однако столичная природа

беднеет и деградирует. По словам биологов, за последние 10 лет был вырублен целый лес размером с Куркино и исчезла треть соловьев. Причиной этого является неграмотный уход за живой природой.

Столичные же чиновники продолжают утверждать, что Москва является

"зеленым мегаполисом", где на человека приходится 40 квадратных метров зеленых насаждений, в два раза превышая европейские показатели. Между тем съемки с воздуха говорят об обратном: по словам экологов, площадь зеленых территорий распределена очень неравномерно и по большей части приходится на парки и лесопарки. За последние 10-12 лет в столице исчезло примерно 800 гектаров зелени, и обещания открыть парки в промзонах остаются лишь на бумаге. При этом от массовых вырубок

и укладки плитки в зеленых зонах никто отказываться не собирается.