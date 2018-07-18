Сотни канализационных тараканов атаковали жилой дом в Казани

Жители дома №38 по улице Гарифьянова не могли поверить своим глазам. Когда они вошли в подъезд повсюду были тараканы. По словам очевидцев, их было несколько сотен. Они были по всюду — на полу, на стенах, а также падали с потолка прямо на головы жителей. По одной из версий, тараканы поднялись из подвала из-за того, что управляющая компания провела дезинфекцию. Впрочем, тараканы были совсем не домашние, а канализационные, которые спокойно реагируют на химическую обработку. Такие тараканы живут в трубах при определенной влажности и на поверхность могли выползти только из-за жаркой погоды.