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Сотни канализационных тараканов атаковали жилой дом в Казани
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Сотни канализационных тараканов атаковали жилой дом в Казани 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Жители дома №38 по улице Гарифьянова не могли поверить своим глазам. Когда они вошли в подъезд повсюду были тараканы. По словам очевидцев, их было несколько сотен. Они были по всюду — на полу, на стенах, а также падали с потолка прямо на головы жителей. По одной из версий, тараканы поднялись из подвала из-за того, что управляющая компания провела дезинфекцию. Впрочем, тараканы были совсем не домашние, а канализационные, которые спокойно реагируют на химическую обработку. Такие тараканы живут в трубах при определенной влажности и на поверхность могли выползти только из-за жаркой погоды.
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