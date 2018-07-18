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Полчища тараканов заполонили подъезд жилого дома в Казани: видео
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Полчища тараканов заполонили подъезд жилого дома в Казани: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Казани из-за аномальной жары тараканы заполонили подъезд одного из жилых домов из-за жары.
Жуткую картину можно было лицезреть на днях в одном из подъездов жилого дома в Казани. Полчища усатых насекомых выбрались из труб наружу и заполонили собой буквально все пространство.
Видеозапись с места была опубликована в одном из  пабликов «Вконтакте
Как сообщают в комментариях, насекомые облепили подъезд по улице Гарифьянова после того, как началась жаркая погода.
Сообщается, что из-за насекомых жильцы с трудом добираются до своих квартир.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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