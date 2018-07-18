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Чиновники отчитались о ликвидации зловония в Орле
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Чиновники отчитались о ликвидации зловония в Орле 

РИА 57 28 минут назад
Фото: РИА 57
В мае на ветсанутильзаводе в Орле была запущена в эксплуатацию линия по утилизации соковых паров, получаемых при переработке биологических отходов животного происхождения.
По информации пресс-службы облправительства, в настоящее время выделение в атмосферу органических веществ с неприятным запахом практически исключено. Данная система утилизации работает в постоянном режиме и полностью уничтожает неприятный запах от варочных испарений, который образуется во время тепловой обработки биологического сырья в вакуумных котлах.
Филиал «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» на постоянной основе проводит контрольные замеры на источниках выбросов ветсанутильзавода «Орловский». В пресс-службе отмечают, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в образцах отобранных проб воздуха не установлено. На предприятии продолжается работа по модернизации производства.
Напомним, ветсанутильзавод «Орловский», введен в эксплуатацию 1981 году и постоянно насыщает воздух в Орле и окрестностях неприятными ароматами. Завод занимается утилизацией трупов животных, найденных вдоль дорог и на несанкционированных свалках, забитых животных, у которых обнаружили опасные болезни. Кроме того, завод работает с отходами различных мясоперерабатывающих предприятий, в том числе из других регионов. 100% ГУПа принадлежат областному управлению ветеринарии. Прибыль предприятия за 2016 год составила 887 тысяч рублей. В январе ФНС обратилась в суд с иском о банкротстве ветсанутильзавода, но долг был погашен и производство по делу прекращено.
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