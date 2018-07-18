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Приставы арестовали имущество жительницы Балашова за долг знакомому
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Приставы арестовали имущество жительницы Балашова за долг знакомому 

САРАТОВ24 32 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Жительница Балашова одолжила денег у знакомого, под проценты. Однако вернуть средства не смогла. За несоблюдение договоренности ей предстояло вернуть более 500 тысяч рублей. Кредитор обратился в суд. Как сообщает областная служба судебных приставов мужчина написал заявление об обращении взыскания на нежилое помещение и земельный участок. На их приобретение должница и брала займ. Суд признал требования обоснованными и встал на сторону истца.
"В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об аресте залогового имущества. После этого помещение и земельный участок выставили на торги", — рассказали в ведомстве.
Однако имущество на двух торгах не было продано. Оно было предложено взыскателю по сниженной цене. Мужчина согласился. В итоге кредитор принял помещение с земельным участком в счет погашения долга.
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