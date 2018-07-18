Фаршированная рыба и размороженный дедушка: с чего начать знакомство с театром «Шалом»

В этом театре вы не увидите ни одной классической пьесы — ни Шекспира, ни Островского, ни Чехова. Весь репертуар составляют спектакли по произведениям еврейских авторов — от малоизвестных в России писателей до лауреатов Нобелевской и Пулитцеровской премий.

Знакомые и привычные сюжеты в театре «Шалом» разыгрывают по-своему: с песнями и танцами. На собственный лад переиначили даже историю Ромео и Джульетты: потомки Монтекки и Капулетти предстают в образах русского парня и еврейской девушки. Погибать от любви они не собираются, а мирят своих родственников, почему-то не очень жалующих друг друга.

Аналогов театра «Шалом», который в этом году празднует 30-летие, в Москве нет. Это единственный театр, который целиком и полностью посвящен еврейской культуре. Но все спектакли идут на русском языке — главное, чтобы зрителю было просто и понятно.

Главная цель театра — познакомить публику с обычаями, передать колорит. «Шалом» с успехом гастролирует не только по России, но и в странах Европы, СНГ, а также в США . Кстати, американский фонд памяти писателя Шолом-Алейхема называет его ни больше ни меньше лучшим еврейским театром мира.

«Шалом» расположился на первом этаже жилого пятиэтажного дома на Варшавском шоссе, где раньше был кинотеатр «Луч». Сейчас здесь полным ходом идет ремонт. Работы еще достаточно, многое предстоит обновить. А пока постановки показывают на других площадках, одной из которых стал «Театриум на Серпуховке». Планируется, что на родную сцену «Шалом» вернется уже в этом году.

Как ансамбль превратился в театр

30 лет «Шалом» существует именно под этим названием, но на деле его история гораздо длиннее.

Еврейские театры в России переживали разные времена. Пожалуй, самым тяжелым этапом стали послевоенные годы. В 1948 году был убит художественный руководитель Государственного еврейского театра Соломон Михоэлс , а вскоре по СССР прокатилась волна закрытий еврейских театров. Снова начать работу они смогли только после смерти Сталина и ХХ съезда КПСС . Сначала был создан Московский еврейский драматический ансамбль (МЕДА), костяк которого составили актеры Биньомин Шварцер (он же стал художественным руководителем), Соня Биник и Зиновий Шульман

Ансамбль громко заявил о себе в 1973 году спектаклем «Заколдованный портной» по пьесе Шолом-Алейхема. О постановке заговорили все театральные критики и просто любители театра. Со сцены спектакль не сходил восемь лет. В МЕДА соблюдали один важный для артистов принцип, который сформулировал еще Михоэлс: нельзя смешивать диалекты и допускать нелитературные выражения. Все спектакли шли на идише — языке, на котором в ХХ веке говорили миллионы евреев во всем мире.

В 1980-м руководить ансамблем начал Яков Губенко. Через несколько лет МЕДА получил новое название — Московский еврейский драматический театр-студия, а потом — Московский еврейский театр «Шалом». Тогда же руководство перешло к актеру и режиссеру Александру Левенбуку . В 1988 году, когда помещение на Варшавском шоссе передали театру, он сделал жителям пятиэтажки подарок: первое время они могли приходить на спектакли бесплатно.

Что смотреть

Начать знакомство с «Шаломом» стоит со спектакля «Шоша» по одноименному роману Исаака Башевиса-Зингера, который здесь показывают уже 20 лет с небольшим перерывом. Место действия — Варшава перед Второй мировой войной, главные герои — верная своим убеждениям девушка Шоша, с детства влюбленный в нее потомок хасидов Аарон Грейдингер и богатая американка, которая может спасти Аарона от Гитлера, заключив с ним брак и забрав с собой в Штаты. «Шоша» считается самым значимым произведением Башевиса-Зингера. Роман был опубликован в 1978-м. В этом же году писатель получил Нобелевскую премию по литературе.

Актрису на главную роль «Шалом» искал долго. Однажды художественный руководитель театра увидел в сериале Марию Болтневу и понял: это она. Вскоре ее позвали на кастинг. Левенбук вспоминает, что актриса пришла на встречу подготовленной, со списком вопросов. Ее интересовало все: ревнует ли на самом деле ее будущая героиня своего возлюбленного, что для нее ревность, как она воспринимает других людей. Сложнейшую роль актрисе удалось отполировать до блеска всего за пять репетиций.

В числе самых популярных спектаклей еще один достаточно серьезный — «Плохие евреи». Там нет ни танцев, ни юмора, ни смеха — разве что совсем немного. Четыре внука покойного еврея, который в молодости прошел нацистские лагеря, спорят из-за наследства: выясняют, кому должен достаться его талисман в виде буквы «хай», символизирующей жизнь. Создатели постановки волновались — не знали, как примет «Плохих евреев» публика. Опасения оказались напрасными: на всех показах — полный зал.

Но как принято в еврейском театре, в репертуаре «Шалома» преобладают комедии. Даже классическую историю о Ромео и Джульетте здесь рассказывают смешно. Спектакль «Любовь с препятствиями» о сложностях отношений русского парня и еврейской девушки по пьесе сатирика Анатолия Трушкина поставил юморист и режиссер Михаил Церишенко . Его, кстати, можно увидеть в постановке «Размороженный» — о дедушке, пролежавшем во льдах на Северном полюсе 100 лет, оттаявшем и благополучно вернувшемся в свою семью. Церишенко играет там важного раввина Зусмана.

Мюзикл «Пол-Нью-Йорка мне теперь родня» по книге номинанта Пулитцеровской премии Давида Фридмана отметил на сцене «Шалома» 20-летний юбилей. Сцены из жизни нью-йоркского бедного мечтателя Менделя Маранца и его ворчливой жены Зельды разыгрывают два заслуженных артиста России — Григорий Каганович Маргарита Вишнякова (последнюю иногда подменяет Янина Хачатурова ). Их песни и танцы давно стали визитной карточкой театра.

Румынии, Еще больше танцев, песен и шуток? Отведайте «Фаршированной рыбы с гарниром». Это вокально-танцевальное шоу объехало с «Шаломом» почти всю Россию, побывало в Израиле , Германии, Чехии Канаде и других странах.