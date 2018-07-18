В камере Насти Рыбки в таиландской тюрьме случилась драка

— Все в шоке от того, что ребята до сих пор за решеткой и их с таким усердием прессуют, — поделился с «Собеседником» отец Алекса Лесли Сергей Кириллов . — Недавно там же, в Таиланде , был инцидент, когда задержали большую группу американцев, устроивших оргию в отеле. Так их просто депортировали из страны. А ребят взяли на семинаре, на котором не было ничего криминального.

По словам Сергея Анатольевича, связи с сыном у него на данный момент практически нет.

— Раньше, пока они сидели в иммиграционной тюрьме, к Алексу заходила гражданская жена, — пояснил Кириллов-старший. — Там сейчас все жены. А в ту, где они сейчас, никого почти не пускают.

Условия в тайской тюрьме не курортные: бетонный пол, днем — адская жара и кормят рисом с кабачками. Из интересного: в камере Рыбки недавно случилась драка, но вроде как все живы.

Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) в Таиланде вскоре после задержания // Фото: ТАСС

Версии повышенного интереса тайского правосудия к Лесли, Рыбке и их сподвижникам разные, вплоть до того, что «Алекс сильно обидел Путина своим выдвижением в президенты».

— Один из местных, называющий себя представителем тайской полиции, утверждает, что за всем этим делом Путин следит лично, — уверяет отец арестанта. — Мы пытаемся понять: это бред или… Ведь в местной прессе разгромные статьи про Алекса появлялись еще до всей этой истории с компроматом Рыбки.

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