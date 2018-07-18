В камере Насти Рыбки в таиландской тюрьме случилась драка 

Суд приговорил Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) к выплате по 500 тыс. рублей в пользу олигарха Олега Дерипаски — за то, что они разгласили подробности его личной жизни. Или за что-то другое?
— Все в шоке от того, что ребята до сих пор за решеткой и их с таким усердием прессуют, — поделился с «Собеседником» отец Алекса Лесли Сергей Кириллов. — Недавно там же, в Таиланде, был инцидент, когда задержали большую группу американцев, устроивших оргию в отеле. Так их просто депортировали из страны. А ребят взяли на семинаре, на котором не было ничего криминального.
По словам Сергея Анатольевича, связи с сыном у него на данный момент практически нет.
— Раньше, пока они сидели в иммиграционной тюрьме, к Алексу заходила гражданская жена, — пояснил Кириллов-старший. — Там сейчас все жены. А в ту, где они сейчас, никого почти не пускают.
Условия в тайской тюрьме не курортные: бетонный пол, днем — адская жара и кормят рисом с кабачками. Из интересного: в камере Рыбки недавно случилась драка, но вроде как все живы.
Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) в Таиланде вскоре после задержания // Фото: ТАСС
Версии повышенного интереса тайского правосудия к Лесли, Рыбке и их сподвижникам разные, вплоть до того, что «Алекс сильно обидел Путина своим выдвижением в президенты».
— Один из местных, называющий себя представителем тайской полиции, утверждает, что за всем этим делом Путин следит лично, — уверяет отец арестанта. — Мы пытаемся понять: это бред или… Ведь в местной прессе разгромные статьи про Алекса появлялись еще до всей этой истории с компроматом Рыбки.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2018.