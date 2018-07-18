Опасными медицинскими отходами закидали свалку в Убинке

«Это тот самый случай, когда желание копеечной экономии перевешивает здравый смысл. Захоронение биологических отходов и тем более бактериологических, требует серьезных мер предосторожности. То, что мы увидели на свалке в Убинском — повод для серьезной проверки», — рассказал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

На свалке неподалеку от старого кладбища, у дороги в Московку, местные жители обнаружили отходы, выброшенные медицинским учреждением, включая использованные шприцы и пробирки с кровью, а также пластиковое ведерко с опасными отходами класса «Б» и подписями трех врачей, жгуты от капельниц, пузырьки от медицинских препаратов.

«Мы нашли отходы медицинского учреждения. Единственное подобное учреждение, находящееся поблизости, — это Убинская районная больница. Уверены, что эти отходы оттуда. Два раза в неделю они появляются здесь, затем приезжает бульдозер, зарывает это в землю. Люди ежедневно рискуют получить заражение», — рассказала местная жительница Татьяна Ковалева

К сожалению, такие «сюрпризы» на сельских свалках — не редкость. Похожая ситуация в Баганском районе. Опасными медицинскими отходами завалили свалку в деревне Караси. Мусор здесь крайне редко буртуют, потому он разлетается по округе, засоряя пастбища.

Окровавленные бинты и шприцы переполнили чашу терпения селян. Идут поиски виновного, и есть опасения, что им окажется шофер, перевозивший мусор. Только когда местный житель Виктор Синица заговорил в интернете о том, что кровавые бинты, шприцы и просроченные лекарства в открытом доступе на свалке возле деревни Караси Лозовского сельсовета, к проблеме отнеслись всерьез власти района и руководитель ЦРБ.

Справка. Ежемесячно в каждой более-менее крупной больнице накапливается от одной до трех и более тонн медицинских отходов. Это не просто бытовой мусор. Медотходы — это все, что связано с хирургическим вмешательством и лечением: окровавленные бинты, грязные шприцы, памперсы, капельницы, резиновые перчатки, катетеры и тому подобные вещи. Все эти предметы без надлежащей обработки представляют значительную угрозу сантиарно-эпидемиологическому благополучию наших граждан.

Как рассказал новосибирский эколог Константин Курасов, медицинские отходы делятся на три класса. Класс «А» считается неопасным. Отходы данной группы можно выбрасывать на свалки; а вот отходы классов «Б» и В» опасны для здоровья людей. Такие отходы значительно отличаются от другого мусора и требуют особого внимания. Медики обязаны фасовать их в желтые и красные пакеты и контейнеры, после чего груз нужно вывезти на специализированных машинах в цех, а там либо обезвредить с использованием принципов автоклавирования, либо сжечь в специальных высокотемпературных печах.