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Биометрику для идентификации банком придется обновлять раз в три года
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Биометрику для идентификации банком придется обновлять раз в три года 

Время бухгалтера 28 минут назад
Минкомсвязи утвердил процедуру сбора и хранения биометрических данных граждан для размещения в единой системе и последующей идентификации банками.
Снимать показатели будут уполномоченные сотрудники госоргана или организации в личном присутствии клиента. На каждого заведут биометрический контрольный шаблон, специалист заверит сведения своей ЭЦП.
Установлены правила фотосъемки и записи голоса. Запрещены, например, бликующие линзы, ретушь и фрагменты чужих лиц на фотографии. Звук не допускается фиксировать на обычный телефон.
Проговаривать в микрофон клиент должен сообщение, сгенерированное программой с точным соблюдением последовательности букв и цифр.
Хранить в системе биометрику будут не меньше полувека с момента размещения.
Однако использовать ее для идентификации граждан разрешено в течение только 3 лет с даты сбора.
Следовательно, по истечении этого срока для удаленного обслуживания в банке данные о себе придется актуализировать.
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