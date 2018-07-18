Биометрику для идентификации банком придется обновлять раз в три года

Минкомсвязи утвердил процедуру сбора и хранения биометрических данных граждан для размещения в единой системе и последующей идентификации банками.

Снимать показатели будут уполномоченные сотрудники госоргана или организации в личном присутствии клиента. На каждого заведут биометрический контрольный шаблон, специалист заверит сведения своей ЭЦП.

Установлены правила фотосъемки и записи голоса. Запрещены, например, бликующие линзы, ретушь и фрагменты чужих лиц на фотографии. Звук не допускается фиксировать на обычный телефон.

Проговаривать в микрофон клиент должен сообщение, сгенерированное программой с точным соблюдением последовательности букв и цифр.

Хранить в системе биометрику будут не меньше полувека с момента размещения.

Однако использовать ее для идентификации граждан разрешено в течение только 3 лет с даты сбора.

Следовательно, по истечении этого срока для удаленного обслуживания в банке данные о себе придется актуализировать.