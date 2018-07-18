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Посол РФ назвал размещение комплексов Aegis в Японии развертыванием ПРО США
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Посол РФ назвал размещение комплексов Aegis в Японии развертыванием ПРО США 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Размещение комплексов ПРО Aegis Ashore в Японии будет означать развертывание азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США, заявил в интервью РИА Новости посол России в Японии Михаил Галузин.
Правительство Японии в декабре 2017 года приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.
"Мы считаем, что размещение такого рода объектов на территории Японии означает де-факто развертывание азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США", — сказал Галузин.
В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров. Система Aegis, установленная на эсминцах, способна поражать баллистическую ракету на высоте 500 километров. Такой же способностью обладает и наземная система. Она фактически будет дублировать перехват ракет с моря в случае возникновения такой необходимости.
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