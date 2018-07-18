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Прощай, коррупция: в Самаре откроют новый суд
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Прощай, коррупция: в Самаре откроют новый суд 

63.ru 26 минут назад
Фото: 63.ru
Власти проводят судебную реформу
Самара отбила у Казани крупный проект. В городе разместят Шестой кассационный суд. Соответствующий законопроект утвердила в третьем чтении Государственная дума.
Место для размещения суда нашли. Это 21-этажное здание около Крымской площади (прежнее название — площадь Урицкого. — Прим. 63.ru). Изначально высотка должна была стать новым пристанищем для министерств Самарской области. Но этим планам не суждено было сбыться. Стройку заморозили.
В этом здании хотят разместить суд  Теперь же областные власти решили доделать здание для служителей Фемиды. На перепроектировку объекта из регионального бюджета выделили 300 миллионов рублей.
В Шестом кассационном суде будут работать 113 судей. Набрать их планируют за счет сокращения должностей в областных инстанциях. Оклад председателя суда с составит 30 476 рублей, его заместителей — 28 782,95 рубля, судей — 27 767 рублей.
— Они будут рассматривать жалобы на решения судов Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей, а также Приволжского окружного военного суда и гарнизонных военных судов, относящихся к его юрисдикции, — говорится в законопроекте.
Создание Шестого кассационного суда станет частью судебной реформы. По предложению Верховного суда в России появятся отдельные апелляционные и кассационные инстанции. Их будет пять и девять соответственно. Апелляционные суды будут рассматривать жалобы на не вступившие в силу решения первых инстанций, кассационные — жалобы на вступившие в силу постановления и дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
С помощью такой системы служителей Фемиды решили вывести из регионального влияния и коррупционных рисков. Ведь раньше все жалобы рассматривали именно в областных судах.
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