Прощай, коррупция: в Самаре откроют новый суд

Власти проводят судебную реформу

Место для размещения суда нашли. Это 21-этажное здание около Крымской площади (прежнее название — площадь Урицкого. — Прим. 63.ru). Изначально высотка должна была стать новым пристанищем для министерств Самарской области . Но этим планам не суждено было сбыться. Стройку заморозили.

В этом здании хотят разместить суд Теперь же областные власти решили доделать здание для служителей Фемиды. На перепроектировку объекта из регионального бюджета выделили 300 миллионов рублей.

В Шестом кассационном суде будут работать 113 судей. Набрать их планируют за счет сокращения должностей в областных инстанциях. Оклад председателя суда с составит 30 476 рублей, его заместителей — 28 782,95 рубля, судей — 27 767 рублей.

Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, — Они будут рассматривать жалобы на решения судов Башкортостана Чувашии , Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей, а также Приволжского окружного военного суда и гарнизонных военных судов, относящихся к его юрисдикции, — говорится в законопроекте.

Создание Шестого кассационного суда станет частью судебной реформы. По предложению Верховного суда в России появятся отдельные апелляционные и кассационные инстанции. Их будет пять и девять соответственно. Апелляционные суды будут рассматривать жалобы на не вступившие в силу решения первых инстанций, кассационные — жалобы на вступившие в силу постановления и дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

С помощью такой системы служителей Фемиды решили вывести из регионального влияния и коррупционных рисков. Ведь раньше все жалобы рассматривали именно в областных судах.