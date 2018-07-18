В важных боях украинцы побеждают чаще: 11 главных российской-украинских боев

Накануне встречи в «Олимпийском» (надеемся, она не сорвется в последний момент) — самое время вспомнить, как подобные встречи происходили раньше. Десять боев мужчин, и один женский — помогут нам в этом.

Алисултан Надирбегов (15-1) — Сергей Дзинзирук (32-0)

21 октября 2006, Заксен-Анхальт, «Брандберг-арена»

Самый первый случай оспаривания важного титула представителями двух стран. Обосновавшийся в Германии Дзинзирук, чемпион мира WBO, в своей второй защите вышел против Надирбегова, ни разу до этого не дравшегося за пределами России . Вообще уже само попадание боксера из Тольятти в бой такого масштаба было неожиданным, — но его промоутеры выжали максимум эффекта из победы над Куванчбеком Тойгонбаевым, а Днинзирука этот соперник устраивал, ибо был довольно безопасен. 109-119, 108-119 и 108-120 — каждый получил то, что хотел. Украинец сохранил титул (он принадлежал ему до 2011-го, пока не случилось поражения в объединительном бою против Серхио Мартинеса). Россиянин получил неплохой гонорар. В 2008-м Надирбегов ушел из бокса, три года спустя вернулся, нокаутировал двух новичков, и ушел окончательно. Дзинзирук в январе 2013-го был нокаутирован Брайаном Верой, на чем и закончил.

Объединительный бой между чемпионом IBF (Кличко) и WBO (Ибрагимов). Считается заокеанскими экспертами одним из худших титульных боев с супертяжелом весе. Победивший до того Эвандера Холифилда , Ибрагимов так и не подобрал ключи к тактике Владимира, и уступил единым решением судей: 111-117, 110-118, 110-119. Украинец нанес в этом бою 108 джебов — против всего 16 у Ибрагимова. Несмотря на то, что по счету это не было разгромом, и некоторые раунды отдали нашему боксеру — именно украинец контролировал ход боя. Ставшего единственным поражением серебряного призера Олимпиады-2000. Кличко потом защитил титул 14 раз (и и только один раз его бой проходил в США ), проиграл его Тайсону Фьюри , а уроженец Дагестана на ринг больше не выходил, завершив карьеру по состоянию здоровья. Сейчас он живет в России и занимается бизнесом.

23 марта 2008, Днепропетровск , Дворец спорта «Метеор»

Уроженец Ачхой-Мартана Байсангуров стремительно промчался по юниорским любительским турнирам, везде выигрывал, и решил сразу уйти в профи. Для этого он выбрал промоутерскую компанию…. «К2» братьев Кличко. Собрав юношеские титулы и на профессиональном ринге, в бою с Джуманом он защищал титул чемпиона Европы. Уже имея в активе победу над Марко Антонио Рубио , с которым не рисковали связываться и более именитые соперники. Джуман ничего не смог противопоставить Байсангурову, дважды побывав в нокдауне, а в 8-м раунде оказавшись в нокауте.

В карьере Байсангурова было только одно поражение — от американца Корнелиуса Бандрейджа. Но в 2014-м его карьера неожиданно прервалась, и на ринге чемпион мира WBO и IBO больше не появлялся. Насколько известно, с «К2» его более ничто не связывает.

Джуман после того боя вышел в ринг 10 раз, проиграл 7 боев (только однажды не нокаутом), и в 2012-м благополучно закончил карьеру.

6 июня 2009, Оберхаузен, «Кениг Пильзнер Арена»

Став интерконтинентальным чемпионом WBA, и понимая, что для Владимира и Виталия Кличко интереса он не представляет, Бойцов выбрал себе другого украинского оппонента — считавшегося весьма перспективным Тараса Биденко. Оба боксера были малоизвестны в своих странах, зато весьма популярны в Германии . Преимущество в скорости Бойцова стало решающим обстоятельством, в 6-м раунде он попал очень жесткий удар слева-сбоку в челюсть. Биденко успел подняться на ноги до окончания счета, но болтался как будто на ветру, и рефери засчитал нокаут. К прежним кондициям Биденко больше не вернулся, и проиграв 3 из 5 следующих боев, завершил карьеру.

Бойцов потерял свой титул из-за травмы, затем стал ругаться и судиться с промоутерами, и до серьезного титульного боя так и не добрался. 3 мая 2015-го он был найден в тоннеле берлинского метро с тяжелыми травмами головы. С тех пор Денис пребывает в коме, о его жизни сейчас мало что известно.

26 марта 2011, Екатеринбург , Дворец игровых видов спорта

Проживающий в Санкт-Петербурге Бахтов долго пытался найти свой путь если не к титулам, то хотя бы к приличным гонорарам. Идея выйти против бронзового призера Олимпиады-2008 Глазкова была, мягко говоря, не очень удачной. Никому особенно не известный, но быстро прогрессирующий украинец не оставил никаких сомнений в своей победе: 72-80, 72-80, 72-80 — причем все судьи были российскими. 33-летний Бахтов затем потерпел 5 поражений в 11 боях, в том числе и от набирающего силу будущего чемпиона Энтони Джошуа в 2014-м (нокаутом во втором раунде). В 2017-м и 2018-м он дважды уступил новичкам профессионального бокса.

Глазков до 2016-го дошел без поражений, но в январе уступил из-за травмы ноги американцу Чарльзу Мартину , и больше на ринге его не видели. Ходили слухи, что уроженец Луганска собирается принять российское гражданство, но сам боксер их опроверг. Продолжит ли он карьеру — неизвестно.

30 ноября 2013, Квебек, «Пепси Колизеум»

Первая защита Сергеем Ковалевым титула чемпиона WBO, завоеванного в бою с Натаном Клеверли . Перед боем оба резко задирали друг друга (Ковалев даже записал видеообращение «Ты чего там кукарекаешь, Петя?»). Рожденный в Запорожье Силлах (мама — украинка, папа — выходец из Сьерра-Леоне ) и на любительском ринге не выглядел выдающимся образом, его максимум — серебро чемпионата мира. Против жестко бьющего Ковалева делать Исмаилу было нечего — первое же точное попадание привело к нокдауну, а следующей комбинацией Ковалев отправил Силлаха под канаты в тяжелый нокаут. Ковалев сейчас снова чемпион WBO, а Силлах влачит жалкое существование, проиграв все три последних боя. Интересно, что дисквалифицированный в любительском боксе за допинг, на профессиональном ринге украинец потерпел 6 поражений — и 4 из них от россиян.

Самая известная встреча боксеров двух стран. Бой неоднократно отменялся (впервые о нем заговорили в 2008-м), или переносился, то из-за травмы Поветкина, то из-за неявки на пресс-конференцию. Призовой фонд составил 23,233 млн долларов и делился в соотношении 75 на 25 в пользу Кличко. На кону стояли 4 пояса Владимира — IBF, WBA, WBO и IBO.

По сути, никакого боя тогда не получилось. Кличко выиграл абсолютно все раунды, и 4 раза отправлял Поветкина в нокдаун. Все три судьи поставили 119-104 в пользу чемпиона. Куда более запомнились крики «Бей красного петуха!» из угла Александра, и общее количество нецензурной лексики вокруг ринга. За всю историю профессионального бокса в России это было самое кассовое и раскрученное событие.

Поветкину в сентябре предстоит встреча на «Уэмбли» с чемпионом мира WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа, это последняя попытка россиянина завоевать чемпионский титул. Кличко после поражения от Джошуа, ставшего для него вторым подряд, свою карьеру закончил.

18 апреля 2015, Киев, Дворец спорта

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Усик (это именно он отплясывал гопака на канвасе ринга в «Докландс Колизеум») уже в 5-м профессиональном бою завоевал титул интерконтинентального чемпиона, и защитил его четырежды. К моменту боя с Князевым отношения между Россией и Украиной уже были испорчены, и идея провести эту встречу в Киеве была очевидно смелой, но не очень перспективной для Князева. Перед боем Усику пришлось утихомиривать киевских болельщиков («Если кто-то посмеет в него плевать — будет иметь дело со мной»), а после уверенной победы нокаутом в восьмом раунде он вообще явил образец культуры и спортивного благородства: «Хотел бы поблагодарить своего соперника и извиниться перед ним: ничего личного, только бокс. У него тоже есть мама и отец, которые смотрят на него».

Сейчас Усик — непобежденный чемпион мира WBO и WBC (и первый номер рейтинга авторитетного сайта boxrec.com). Князев же проиграл 5 боев из 10 (в том числе и Исмаилу Силлаху). Последние два поражения ему нанесли совсем уж «зеленые» новички.

6 ноября 2015, Лас-Вегас, «Казино Д»

Чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 Шелестюк уверенно начал карьеру на профессиональном ринге, и уже в 13-м бою получил шанс на титул интерконтинентального чемпиона (WBA). Его оппонентом стал уроженец Осетии Асланбек Козаев, выступающий в профи с 2008-го, и практически не заметный в любительской версии бокса. Преимущество Шелестюка в 10-раундовом бою было абсолютно очевидным: 90-100, 90-100 и 91-99. Украинец по-прежнему идет без поражений, в последнем бою он нокаутировал мексиканца Хесуса Альвареса. Козаев же в сентябре 2016-го в Краснодаре завоевал другой интерконтинентальный пояс — IBO. После этого в карьере «Льва» наступила полуторалетняя пауза. В марте 2018-го Козаев вернулся и нокаутировал в Германии колумбийца Орлена Падилью. Каким-то образом в этом бою разыгрывался пояс IBO International. Дальнейшие планы Асланбека неизвестны.

1 июля 2017, Москва, ГЦКЗ «Россия»

Сменив нескольких тренеров, и пройдя через два подозрения в употреблении допинга, Александр Поветкин (а скорее всего — его команда), видимо, поняли, что боями с смешными персонажами, вроде не имеющего даже подходящей обуви француза Жоана Дюопа славы им не сыскать. На очередной бой был выписан довольно крепкий украинец Руденко, проигравший только 2 боя в карьере, и никогда не бывший в нокауте. Не случилось его и тут — Поветкин выиграл с разгромным счетом (120-108, 120-108 и 120-109), но лишь по очкам. Тем не менее, его карьера снова пошла вверх, и теперь ему предстоит титульный бой. Руденко (он моложе Поветкина на 4 года) с тех пор на ринге не появлялся.

Бонус:

6 марта 2008 года, Якутск , СК «50 лет победы»