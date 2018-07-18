«Было сложновато»: пенсионерка Поморья стала финалисткой на конкурсе компьютерной грамотности 

«Мне это интересно», — говорит Надежда
«Было сложновато!», — о своем участии во всероссийском конкурсе компьютерной грамотности жительница села Черевково Красноборского района Надежда Мережина вспоминает с удовольствием. В Пятигорске, где проходили состязания, 62-летняя пенсионерка заняла второе место в номинации «Задание по ГИС ЖКХ» в категории «Начинающий пользователь». Освоила до сих пор работающая женщина технику сама.
— Я бухгалтер, с компьютером знакома, но с сугубо профессиональными программами. Потом для себя освоила соцсети, Контакт, Одноклассники. Учусь дистанционно в САФУ на курсах народных ремесел уже два года, осваиваю в основном различные виды вышивки, — рассказывает Надежда. — Мне все это интересно, новые знания.
В конкурсах компьютерной грамотности Надежда принимает участие в третий раз. В 2016-м в Архангельске заняла третье место, в 2017-м получила приз зрительских симпатий, а в этом году на региональном уровне оказалась второй и отправилась представлять Поморье в категории «Начинающие». И не пожалела.
— Требования, конечно, выше, чем у нас. Три задания было, первое — работа на сайте пенсионного фонда, без регистрации и с регистрацией, работа в программе «ГИС ЖКХ», в которой я заняла второе место, очень информационно емкая программа. Третье задание — поиск в Яндексе, 10 вопросов. Поиска по картинке, части текста, — делится Надежда. — Программы Пенсионного фонда осваивала сама, мне никто не помогал, ГИС ЖКХ — сайт союза пенсионеров, там есть хороший практикум. Во-первых, есть азбука интернета, можно скачать главы. Плюс они публикуют задания, можно прорешать, подготовиться.