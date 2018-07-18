«Было сложновато»: пенсионерка Поморья стала финалисткой на конкурсе компьютерной грамотности

«Мне это интересно», — говорит Надежда

«Было сложновато!», — о своем участии во всероссийском конкурсе компьютерной грамотности жительница села Черевково Красноборского района Надежда Мережина вспоминает с удовольствием. В Пятигорске , где проходили состязания, 62-летняя пенсионерка заняла второе место в номинации «Задание по ГИС ЖКХ» в категории «Начинающий пользователь». Освоила до сих пор работающая женщина технику сама.

— Я бухгалтер, с компьютером знакома, но с сугубо профессиональными программами. Потом для себя освоила соцсети, Контакт, Одноклассники. Учусь дистанционно в САФУ на курсах народных ремесел уже два года, осваиваю в основном различные виды вышивки, — рассказывает Надежда. — Мне все это интересно, новые знания.

В конкурсах компьютерной грамотности Надежда принимает участие в третий раз. В 2016-м в Архангельске заняла третье место, в 2017-м получила приз зрительских симпатий, а в этом году на региональном уровне оказалась второй и отправилась представлять Поморье в категории «Начинающие». И не пожалела.