Николай Кулёмин рассказал о НХЛ, сборной России и возвращении в «Металлург»

Николай Кулёмин дал первое большое интервью после подписания контракта с «Металлургом».

32-летний нападающий Николай Кулёмин выиграл Суперлигу с «Металлургом» в 2007 году, а в 2008-м отправился в НХЛ, гдестал игроком «Торонто Мэйпл Лифс», а затем «Нью-Йорк Айлендерс». Спустя 10 лет форвард вернулся в родной город, заключив с уральцами трёхлетний контракт.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» хоккеист поделился впечатлениями от игры в Национальной лиге, рассказал о дружбе с Михаилом Грабовским Джоном Таваресом , а также вспомнил о двух победных чемпионатах мира в составе сборной России. С нынешним главным тренером россиян — Ильёй Воробьёвым — Кулёмин успел поиграть в одном звене в «Магнитке».

Возвращение в «Металлург»

— Когда приняли окончательное решение о возвращении? С вами связывался вице-президент клуба Геннадий Величкин ? — Разговаривали с ним, агенты тоже общались с руководством. К концу июня я принял решение, что возвращаюсь назад.

— Прошло 10 лет с тех пор, как вы перебрались из Магнитогорска в Северную Америку. Многое поменялось в городе? — Да, ровно 10 лет. В городе красивая новая арена, на которой я успел поиграть полтора сезона. Конечно, кое-что в Магнитогорске поменялось, но мы всё равно каждое лето приезжали домой, по два-три месяца были здесь. Мы же не все 10 лет отсутствовали (смеётся).

— Вы, наверное, привыкли к образу жизни за океаном. Не тяжело было уезжать вам и вашей семье? — Решение нелёгкое. Было много организационных вопросов, нужно было перевезти вещи. Но решение принято, поэтому пришлось заниматься переездом.

— В чём феномен «Магнитки»? Хоккеисты, начинавшие карьеру в Магнитогорске, возвращаются обратно именно домой, а не куда-то ещё. В пример можно привести вас, Антипина, Береглазова. — «Металлург» каждый год борется за кубок, на протяжении многих лет находится в лидирующей группе КХЛ. Я из Магнитогорска, мне приятно сюда вернуться, всегда следил за своим родным клубом. Здесь все мои знакомые, родственники. Так что нет смысла искать что-то новое, когда можно приехать домой и бороться за главный трофей.

— Кубка Гагарина в вашей коллекции нет, зато есть чемпионство 2007 года. — Да, я выигрывал ещё Суперлигу. Пора выиграть и Кубок Гагарина.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Металлурга» в YouTube.

— Многих игроков из нынешнего «Металлурга» вы наверняка знаете. — Разумеется. Со многими мы вместе играли во время локаута в НХЛ. Всех ребят, которые выпустились из магнитогорской школы, всё равно знаешь. Порядка 80% хоккеистов я знал ещё до начала тренировок. С теми, кого не знал, уже познакомился. Все вместе приступили к работе.

— Вы не забывали о хоккее в родном городе, даже играя в НХЛ, — проводите мастер-классы летом, развиваете студенческую команду. Насколько вам важна эта работа и собираетесь ли её расширять? — Да, я стал президентом клуба «Стальные сердца»: ребята из университета попросили помочь. Мне интересно заниматься с детьми, кое-что им показать и передать. Правда, времени далеко не всегда хватает.

— Чешский тренерский штаб во главе с Йозефом Яндачем, а также помощник Виктор Козлов уже обозначили задачи? — Да, работа вовсю кипит. С тренерами я тоже успел познакомиться. Наш главный тренер — известный специалист, тренировал сборную своей страны. Он сказал, что будет прививать «Металлургу» скоростной хоккей.

— Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин в ваше отсутствие штамповал один рекорд за другим. Вас с ним сватают в одну тройку. — С Сергеем мы уже отлично поговорили. Мозякин — профессионал с большой буквы. Когда был локаут, мы с ним вместе играли в одном звене.

— Хотите, как и он, много забивать? — Я надеюсь, что буду больше играть в атаке. Во время локаута в Магнитогорске мне доверили именно эту роль. Любому нападающему больше нравится набирать очки, а не обороняться.

— Мозякин мечтает сыграть со своим сыном, который в прошлом году дебютировал в МХЛ. А вы мечтаете сыграть со своим? — Каждый родитель хотел бы такого расклада. Но мой сын ещё маленький, рано об этом думать.

— В Магнитогорске отдадите его в хоккей? — Да, пойдёт в школу «Металлурга». По моим стопам.

— С вашим земляком Евгением Малкиным часто виделись вне льда? — Когда было время, старались встретиться и сходить на ужин. Мы с Женей всегда на связи. Когда он выигрывал кубки с «Питтсбургом» и шли серии плей-офф, мы постоянно переписывались, я его поздравлял.

— Будете подтягивать его в «Металлург» вслед за собой или ещё рано? — Не знаю, посмотрим (смеётся). Решение только за ним.

— Удивились, когда Евгений не попал в список 100 лучших игроков НХЛ? — Удивился. Это было неожиданно.

«Айлендерс»

— Как ваше самочувствие? В предыдущем сезоне в «Айлендерс» вы полгода пропустили из-за травмы. — Сейчас готов на сто процентов, прошло достаточно времени, я перенёс долгий этап реабилитации. Всё лето в отпуске я занимался, постоянно поддерживал форму. Это тоже помогло своевременно восстановиться.

— Руководство после травмы вас поддержало, пыталось переподписать? — Переговоры велись. Хочу сказать огромное спасибо клубу, что для восстановления мне были предоставлены все средства. Нашли докторов, команда помогала.

— Как оцените проведённое в составе «островитян» время? — У нас была хорошая, сплочённая команда. Со всеми ребятами близко общались. Два года подряд, когда я только пришёл, попадали в плей-офф, выдавали хорошие серии. Считаю, что у нас были шансы проходить дальше. Но где-то не хватало удачи, опыта. С переездом в Бруклин поменялся состав болельщиков, всё-таки на острове это были целые поколения. Тем же семьям с детьми в Бруклин стало далеко добираться. Нужно время, чтобы люди начали опять любить команду. В следующем году «Айлендерс» часть матчей снова проведут в старом дворце на острове.

— На вашей семье в плане быта этот переезд сказался? — Тренировочная арена всё равно оставалась на острове, мы жили возле неё. Так что в плане жилья ничего не поменялось, просто стали очень далеко ездить на игры.

— Что за проблемы со стадионом у «Айлендерс»? На новой арене плохой лёд, много критики со стороны лиги. — Не могли сделать качественный лёд. С холодильниками что-то было, их постоянно переделывали. Поэтому команды и жаловались.

— Особая атмосфера в нью-йоркском дерби с «Рейнджерс» оставалась? — Да, с ними мы проводили самые эмоциональные матчи. И у них, и у нас всегда собирались полные стадионы, схватки получались принципиальными. Чувствовалось, что именно на эти игры болельщики настраивались по-особенному. Впрочем, как и игроки.

— Власть в команде захватил известный менеджер Лу Ламорелло . Генменеджера Гарта Сноу и главного тренера Дага Уэйта отстранили от работы… — Насколько мне известно, они остались в системе клуба, просто заняли другие должности. Ламорелло зарекомендовал себя большим управленцем, он многого добился. В Америке его все любят и уважают. С его приходом команда получит новый толчок, новое направление развития. Мы с Ламорелло встречались в раздевалке, поздоровались и познакомились. У «Айлендерс» не так давно поменялись хозяева. Они хотят, чтобы «островитяне» начали бороться за кубок. Для этого делаются все шаги. Вот собираются снова строить новую арену.

— Уже третью? — Да, она снова будет на острове.

— Гарт Сноу, кстати, играл за СКА. Вспоминал свои выступления в России ? — Было пару раз (смеётся). Рассказывал, как играл и как после этого поменял отношение к иностранцам. Он понял, что тяжело приезжать в чужую страну и, не зная языка, сразу вливаться в команду.

Таварес

— Следили за эпопеей с переходом Джона Тавареса в «Торонто»? «Айлендерс» потеряли ключевого хоккеиста… — Да, он был ведущим игроком команды, нашим капитаном. На протяжении многих лет он вёл коллектив за собой как настоящий лидер. С уходом Тавареса «островитяне» потеряли свою большую часть, но такие вещи в хоккее часто случаются. Каждый игрок сам выбирает, где он хочет продолжать карьеру. У Джона был нелёгкий выбор. Он всю свою карьеру играл только в «Айлендерс». Болельщики его любили.

— Сам по себе Таварес обычный парень, звёздная болезнь обходила его стороной? — Он хороший человек. Запомнилось, когда я только приехал в команду, он сразу подошёл, поговорил. Сказал: «Если что-то нужно — всегда обращайся». Получилось так, что мы с ним рядом жили, часто вместе ездили на игры, проводили много времени друг с другом. Таварес, как капитан, всегда умел найти положительные слова, чтобы взбодрить ребят.

Мэтью Барзала по потенциалу можно сравнить с Таваресом? — Он провёл очень сильный прошлый сезон. Талантливый молодой игрок с большим потенциалом. У Мэтью хорошее катание, хорошее видение площадки. Думаю, Барзал может занять место первого центра, если ему доверят эту роль. Он с ней справится.

— Из центров подписали Яна Коваржа, который долго выступал в «Металлурге». — Он отлично проявил себя в КХЛ. Надеюсь, в НХЛ тоже получится.

Лео Комаров — ваш бывший одноклубник по «Торонто» — ещё один новичок «Айлендерс». — Мы с Лео периодически общаемся. Он звонил, рассказывал, что подписал контракт и едет в «Айлендерс». Комаров будет далеко не последним человеком в команде.

— Вас не защитили на драфте расширения. Были мысли о переезде в Лас-Вегас? — Слухи ходили, но никаких движений не было. Так что не уделял этому особого внимания.

«Торонто»

— Четыре года назад у вас был вариант с «Питтсбургом». Не жалеете, что выбрали не его, а «Айлендерс»? — Переговоры велись, но я принял решение поехать в «Айлендерс». Конечно, всё могло сложиться иначе, но никогда не угадаешь, как пройдёт следующий сезон. Сейчас не стоит ни о чём жалеть. В «Айлендерс» мне тоже всё нравилось.

— В «Торонто» вы начинали играть в тройке с Грабовским и Хагманом, потом финна сменил Поникаровский. Хорошо помните ваш первый сезон в НХЛ? — Да, в «Торонто» мы с Грабовским успели поиграть и с Хагманом, и с Поникаровским, потом с Макартуром у нас был очень хороший сезон. Когда нам с Михаилом предложили перейти в «Айлендерс», то одним из факторов было то, что мы снова могли играть вместе. Это было важным нюансом при подписании мной контракта с «островитянами». Правда, перед этим Грабовский год успел поиграть за «Вашингтон», а я доигрывал в «Торонто». А потом наша связка воссоединилась.

— Поникаровский много помогал вам на начальном этапе НХЛ. Как складываются отношения с ним? — В последнее время стало тяжело общаться. У всех свои сезоны и разные часовые пояса. Но первые пару лет и Антропов, и Поникаровский оказывали огромную помощь.

— Помните свой первый гол в НХЛ в ворота «Детройта» и голкипера «красных крыльев» Криса Осгуда ? — Конечно. Это была моя первая игра в НХЛ исразу первый гол. До этого «Детройт» выигрывал Кубок Стэнли, я видел ту церемонию награждения. Всё это осталось в памяти.

— В «Торонто» вы вообще славились неплохой результативностью. — Да, провёл несколько хороших сезонов. Потом мне отвели немного другую роль в команде. Приходилось много играть в сдерживающих звеньях. Поэтому стал набирать меньше очков.

— Свой драфт вы помните? — Да, меня драфтовали Клифф Флетчер и Джон Фергюсон. Прекрасно помню свой драфт, он прошёл в Ванкувере на арене «Кэнакс». Для меня тогда это было чем-то особенным. Мы приехали в Канаду с моим агентом Гэри Гринстином. Познакомились со всеми, мне вручили майку «Торонто».

— В составе «Мэйп Лифс» вы работали под руководством Рона Уилсона и Рэнди Карлайла, а с Морисом не успели… — С Морисом мы успели пересечься во время локаута в Магнитогорске. Что касается Уилсона и Карлайла, то у них разные стили. Карлайл играет в более оборонительный хоккей. Уилсон предпочитает атаку, он давал больше свободы нападающим. У каждого своя система.

Сборная России

— Вы — двукратный чемпион мира в составе сборной России. После возвращения на родину мысли о национальной команде снова появились? — Я всегда рад играть за сборную. Если тренеры будут заинтересованы в моих услугах, то буду рад приехать и защитить цвета нашей страны. От игры за сборную России получаешь удовольствие.

— Как восприняли запрет игрокам НХЛ участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане? — Все ребята очень хотели поехать на Олимпиаду, не только россияне. Профсоюз в Америке тоже поддерживал игроков. Но лига приняла такое решение, на которое никто не мог повлиять.

— С новым главным тренером сборной России Ильёй Воробьёвым вы отлично знакомы. Какие у вас с ним сейчас отношения? — С Ильёй Петровичем мы вместе успели поиграть, когда я только начинал в «Металлурге». Даже в одной тройке иногда выходили. С ним я знаком очень давно, мы с Воробьёвым много разговаривали, встречались в Магнитогорске. Надеюсь, теперь и в сборной поработаем.

— Приятно, что человек в итоге дорос до такого уровня? — Конечно. Он выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом», а теперь поведёт нашу сборную к новым победам. Так что рад, что в карьере Воробьёва всё получается.