Ловчев: Головин должен быть в три раза сильнее своих конкурентов 

Экс-футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев заявил, что полузащитнику московского ЦСКА и сборной России Александру Головину нужно быть в три раза сильнее своих будущих конкурентов в лондонском «Челси», передает НСН.
"Конечно, это большой плюс, что Головин будет играть в клубе, владельцем которого является русский человек. Отношение будет другое. Но в конечном итоге все будет зависеть от самого футболиста. Он должен быть в два-три раза сильнее своих конкурентов. Трудно сказать, сможет ли он обойти британцев на этой позиции", — сказал Ловчев.
Помимо «Челси» на 22-летнего футболиста претендуют «Монако» и «Ювентус».
Ранее «Монако» сделал официальное предложение по игроку сборной России.