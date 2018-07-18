Ловчев: Головин должен быть в три раза сильнее своих конкурентов

"Конечно, это большой плюс, что Головин будет играть в клубе, владельцем которого является русский человек. Отношение будет другое. Но в конечном итоге все будет зависеть от самого футболиста. Он должен быть в два-три раза сильнее своих конкурентов. Трудно сказать, сможет ли он обойти британцев на этой позиции", — сказал Ловчев.

Помимо «Челси» на 22-летнего футболиста претендуют «Монако» и «Ювентус».

Ранее «Монако» сделал официальное предложение по игроку сборной России.