Ядовитый сорняк атаковал дачные участки новосибирцев

Всему виной — ядовитое растение, оккупировавшее дачные участки, городские леса, скверы и парки.

Жительница Новосибирска Людмила Бибикова — заядлая дачница. Несколько лет назад Людмила впервые заметила, что после работы на участке тело покрывается огромными волдырями, которые долго не заживают и оставляют ужасные шрамы. Врачи ничего не могли объяснить. Наконец, женщина сама обнаружила причину своих травм — ядовитый сорняк борщевик. С тех пор дачница каждое лето самоотверженно борется с растением. Но перевес по-прежнему на его стороне.

Искитима. Новосибирской области опасный сорняк заселил всю южную часть региона, пригородный Новосибирский район. Страдают и горожане — жители Академгородка, Бердска

«Существуют два основных вида борщевика: борщевик сибирский и борщевик Сосновского, — объясняет эколог Владимир Быков . — Именно борщевик Сосновского ядовит. В 50-е годы прошлого века это растение стали культивировать как кормовую культуру: его высота достигает 4 метров, диаметр стебля 10 см, накопление зеленой массы просто невероятное. Спокойно переносит заморозки до -5 С, что очень важно для северных районов страны. Обладает колоссальной семенной продуктивностью, на одном растении образуется до 50 000 семян. Посевы борщевика Сосновского не поражаются насекомыми. Кроме того, в семенах борщевика содержатся активные вещества, тормозящее развитие семян других растений. Собственно, поэтому распространение борщевика в конечном итоге оказалось бедствием.

Для борьбы с этим растением пытаются создать селективный гербицид, но пока безуспешно. История с борщевиком Сосновского еще раз показывает, как бездумное отношение человека к природе, вмешательство с нарушением достаточно хрупкого баланса жизнедеятельности флоры и фауны на нашей планете без учета выявления и предотвращения возможных негативных последствий, могут привести к непоправимым, часто необратимым негативным последствиям и даже к глобальным катастрофическим явлениям!»