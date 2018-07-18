Пенсионеров Хабаровского края учат продвигать себя в интернете

Хабаровский край стал одним из пяти регионов, где реализуется проект «Снова в деле». В его рамках разработан курс занятий, на которых пенсионеров учат обращаться со смартфоном, а также разъясняют, что такое самозанятость, чем она отличается от индивидуального предпринимательства. Ежемесячно в рамках проекта новые знания в Хабаровске получают 10 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Программа занятий насыщенная — три трехчасовых лекции в неделю и домашние задания. В рамках курса учат грамотно составлять и размещать объявления о предлагаемых товарах или услугах на интернет-сервисах. После завершения обучения в каждой группе создается чат WhatsApp и сообщество в «ВКонтакте», где слушатели могут получить консультацию преподавателей, а также обменяться опытом. Обучение началось в апреле, за это время выпускниками школы самозанятости стали 30 человек. Всего же в рамках проекта планируется обучить 70 граждан пожилого возраста.

«Наши слушатели — это люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Задача курса — научить их применять свои знания в современных рыночных условиях. Конечно, о крупном бизнесе речь не идет, слушателей учат, как заработать на привычном хобби. Выпускники школы самозанятости уже занимаются продажей мёда и выпечки, дают консультации по уходу за комнатными растениями. Благодаря проекту, мы также выяснили, что пенсионеры хотят получать навыки работы с планшетами и смартфонами. Мы планируем организовать такие курсы на базе центров занятости населения, сейчас ищем волонтеров, которые помогли бы нам обучить пенсионеров работе с современными гаджетами», — рассказала председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю Анаида Акопян.