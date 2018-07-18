Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 18 июля

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

11:30 Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)

11:30 Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

11:30 Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь)

12:00 Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

12:00 Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)

12:00 Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

15:30 США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь)

-4,6%

15:30 США — Число выданных разрешений на строительство (июнь)

1,301 млн 1,33 млн 15:30 США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь)

-2,2%

15:30 США — Объём строительства новых домов (июнь)

17:30 США — Запасы сырой нефти

-12,633 млн барр

-3,495 млн барр

17:30 США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)

-2,062 млн барр

21:00 США — Бежевая книга ФРС Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

16:00 Объём розничных продаж (г/г)

16:00 Уровень безработицы (июнь)

МХП /Мироновский хлебопродукт/ — операционные результаты за 2кв2018

КАМАЗ — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)

0,42 — див-д 2016

1,06 — див-д 2017

Мечел — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)

0 (ао), 10,28 (ап) — див-д 2016

0 (ао), 16,66 (ап) — див-д 2017

0,0142663525 — див-д 2016

0,001116473 (1кв2017) + 0,014815395834 (фин) — див-д 2017