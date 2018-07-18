Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 18 июля 

МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
11:30 Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
11:30 Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
11:30 Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь)
12:00 Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
12:00 Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
12:00 Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
15:30 США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь)
-4,6%
15:30 США — Число выданных разрешений на строительство (июнь)
1,301 млн 1,33 млн 15:30 США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь)
-2,2%
15:30 США — Объём строительства новых домов (июнь)
1,35 млн 1,32 млн 17:00 США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
17:30 США — Запасы сырой нефти
-12,633 млн барр
-3,495 млн барр
17:30 США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
-2,062 млн барр
21:00 США — Бежевая книга ФРС Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
16:00 Объём розничных продаж (г/г)
16:00 Уровень безработицы (июнь)
М. Видео — операционные результаты за 2кв2018
МХП /Мироновский хлебопродукт/ — операционные результаты за 2кв2018
Группа ЛСР — операционные результаты за 2кв/1П2018
КАМАЗ — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)
0,42 — див-д 2016
1,06 — див-д 2017
Мечел — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 29.06.2018)
0 (ао), 10,28 (ап) — див-д 2016
0 (ао), 16,66 (ап) — див-д 2017
ФСК ЕЭС — закрытие реестра на выплату див-дов (ГОСА — 28.06.2018)
0,0142663525 — див-д 2016
0,001116473 (1кв2017) + 0,014815395834 (фин) — див-д 2017