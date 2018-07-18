Изнывающий от жары мишка искупался в бассейне жителя США 

Купание бурого медведя удалось запечатлеть жителям пригородного района Лос-Анжелеса. Изнывающий от жары косолапый облюбовал бассейн во дворе одного из домов. Сначала он с удовольствием поплавал, а затем уселся у кромки воды и расслабленно облокотился лапами о ступени. Правда, долго наслаждаться прохладой мишке не удалось. Услышав посторонние звуки, любитель водных процедур поспешил скрыться.
Ранее Пятый канал рассказывал еще об одном удивительном случае с бурым медведем в США. Голодный мишка залез в автомобиль через окно и не выходил, пока не уничтожил там всю еду.