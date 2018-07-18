Новосибирская фирма стала владельцем требований к МУПу в Алтайском крае на 153,4 млн рублей

Новосибирская фирма «Сибэлфин» получила право требовать с МУП «Рубцовские тепловые сети» в Алтайском крае выплату долгов в размере 153,4 млн руб. Она приобрела его на торгах по продаже имущества обанкроченной «Инвестиционно-девелоперской компании» (ИДК), которая ранее пыталась реализовать в Рубцовске крупный проект в сфере энергетики.

Итоги торгов опубликовал арбитражный управляющий новосибирского ООО ИДК Сергей Лебедев . Покупка обошлась ООО «Сибэлфин» всего в 257,3 тыс. руб. Задолженность, как говорится в сообщении, подтверждена решениями арбитражного суда Алтайского края в 2016 и 2017 годах.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в мае 2015 года председатель совета директоров ИДК Михаил Дворкович заявил о намерении компании построить на базе Рубцовской ТЭЦ в Алтайском крае энергетическую станцию мощностью до 500 МВт. Проект, который оценивался в 40-50 млрд руб., так и не был реализован. В октябре 2017 года в ИДК было введено конкурсное производство по иску ООО «Сибэлфин». По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем этой фирмы является Вячеслав Коврижных.

МУП «Рубцовские тепловые сети» с уставным фондом более 109 млн руб., согласно ЕГРЮЛ, находится в стадии ликвидации. В августе 2016 года сайт «Рубцовск.инфо» сообщал о том, что городские власти решили ликвидировать МУП, объектами теплоснабжения Рубцовска в настоящее время управляет «Сибирская генерирующая компания».