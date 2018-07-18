Генпрокурора просят разобраться с названием должности главы Татарстана

«Многочисленные доводы различных персон Государственного совета Татарстана о том, что «мы думаем, чтобы подумать», либо, что мы обратились… и ждем ответа «как соловей лета» не выдерживают никакой критики», — приводит слова Яковлева «Коммерсантъ». Активист просит разобраться в ситуации.

В России уже много лет действует закон, запрещающий главам субъектов называться президентами. Однако Татарстан трепетно относится к наименованию первого лица республики. Поэтому сейчас Татарстан остается единственным местом в России, где есть свой президент.

Осенью прошлого года сообщалось, что Татарстан сохранит должность президента как минимум до 2020 года.

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