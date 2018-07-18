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Свердловские единороссы ответят за голосование по пенсионной реформе
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Свердловские единороссы ответят за голосование по пенсионной реформе 

Уралинформбюро 43 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Депутаты фракции «Единая Россиия» в свердловском Заксобрании рассмотрят результаты голосования партийцев по проекту пенсионной реформы. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ЕР.
"Это обычная практика. Если в результате голосования кто-то из депутатов не придерживается позиции, выработанной фракцией, это потом разбирается", — уточнил пресс-секретарь реготделения ЕР Максим Бестфатер. На заседании президиума фракции партии в Госдуме было принято решение о консолидированной поддержке реформы партией.
Голосование в свердловском ЗакСо по законопроекту, предложенному правительством Дмитрия Медведева, состоялось 17 июля. 30 депутатов проголосовали за поддержку пенсионной реформы, 9 — против, 1 — воздержался. Среди голосовавших против оказались два единоросса — Евгений Лутохин и Владимир Радаев.
Последний подверг повышение пенсионного возраста резкой критике на заседании профильного комитета областного парламента. Он заявил, что собрал 12 тысяч подписей от избирателей против данной реформы, и принимать ее в предложенном виде нельзя.
Ранее по теме: Поименный список поддержавших пенсионную реформу свердловских депутатов Мужика ублажать надо: свердловские депутаты поведали о роли женщин
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