Свердловские единороссы ответят за голосование по пенсионной реформе

Депутаты фракции «Единая Россиия» в свердловском Заксобрании рассмотрят результаты голосования партийцев по проекту пенсионной реформы. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ЕР.

"Это обычная практика. Если в результате голосования кто-то из депутатов не придерживается позиции, выработанной фракцией, это потом разбирается", — уточнил пресс-секретарь реготделения ЕР Максим Бестфатер. На заседании президиума фракции партии в Госдуме было принято решение о консолидированной поддержке реформы партией.

Голосование в свердловском ЗакСо по законопроекту, предложенному правительством Дмитрия Медведева , состоялось 17 июля. 30 депутатов проголосовали за поддержку пенсионной реформы, 9 — против, 1 — воздержался. Среди голосовавших против оказались два единоросса — Евгений Лутохин и Владимир Радаев.

Последний подверг повышение пенсионного возраста резкой критике на заседании профильного комитета областного парламента. Он заявил, что собрал 12 тысяч подписей от избирателей против данной реформы, и принимать ее в предложенном виде нельзя.

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