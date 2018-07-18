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В Красноярском крае в психоневрологическом интернате нашли плохую крупу
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В Красноярском крае в психоневрологическом интернате нашли плохую крупу 

АиФ Красноярск 43 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В ходе проведения выездной проверки «Дзержинского психоневрологического интерната» была выявлена крупа общим весом 73 кг с признаками недоброкачественности.
Лабораторные испытания подтвердили — партия крупы ячменной перловой в количестве 20 кг; партия крупы ячменной ячневой в количестве 18 кг; партия крупы пшеничной мелкодробленой из мягкой пшеницы в количестве 34 кг — не соответствуют требованиям государственных стандартов.
Плохую кашу уничтожили, а в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении.
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