В Красноярском крае в психоневрологическом интернате нашли плохую крупу

В ходе проведения выездной проверки «Дзержинского психоневрологического интерната» была выявлена крупа общим весом 73 кг с признаками недоброкачественности.

Лабораторные испытания подтвердили — партия крупы ячменной перловой в количестве 20 кг; партия крупы ячменной ячневой в количестве 18 кг; партия крупы пшеничной мелкодробленой из мягкой пшеницы в количестве 34 кг — не соответствуют требованиям государственных стандартов.

Плохую кашу уничтожили, а в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении.