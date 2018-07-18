Башкирского депутата задержали по подозрению в незаконном предпринимательстве

республике Башкортостан продолжается расследование уголовного дела в отношении депутата Стерлитамакского района, которого подозревают в многомиллионных краже и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

По версии следствия, в 2016 году дочь депутата взяла в аренду участок земли, отнесенный к сельхозугодиям. В будущем подозреваемый добывал на этом участке ПГС (песчано-гравийная смесь) и реализовывал ее через индивидуальных предпринимателей (ИП), не имея лицензии на право пользования недрами местного значения. Общую сумму ущерба, нанесенного республиканскому министерству природопользования и экологии, оценивают в 10 миллионов рублей.