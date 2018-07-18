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Башкирского депутата задержали по подозрению в незаконном предпринимательстве
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Башкирского депутата задержали по подозрению в незаконном предпринимательстве 

360tv.ru 1 час назад
В республике Башкортостан продолжается расследование уголовного дела в отношении депутата Стерлитамакского района, которого подозревают в многомиллионных краже и незаконном предпринимательстве. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
По версии следствия, в 2016 году дочь депутата взяла в аренду участок земли, отнесенный к сельхозугодиям. В будущем подозреваемый добывал на этом участке ПГС (песчано-гравийная смесь) и реализовывал ее через индивидуальных предпринимателей (ИП), не имея лицензии на право пользования недрами местного значения. Общую сумму ущерба, нанесенного республиканскому министерству природопользования и экологии, оценивают в 10 миллионов рублей.
В конце июня в Курганской области главу Дубровинского сельского поселения отправили в отставку за сокрытие своих доходов и доходов супруги за прошлый год.
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