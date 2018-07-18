Ericsson в I полугодии сократил убыток более чем в 4 раза

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток Ericsson по итогам первого полугодия 2018 года составил 2,5 миллиарда шведских крон (284,1 миллиона долларов), что в 4,2 раза меньше показателя убытка на уровне 10,5 миллиарда шведских крон (1,19 миллиарда долларов) годом ранее, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составил 0,83 кроны (0,09 доллара) против убытка в 3,22 кроны (0,4 кроны) годом ранее. Выручка Ericsson в первом полугодии снизилась на 5%, до 93,2 миллиарда крон (10,59 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время по итогам второго квартала убыток Ericsson вырос в 3,6 раза в годовом выражении и составил 1,8 миллиарда шведских крон (204,6 миллиона долларов). Разводненный убыток в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составил 0,58 кроны (0,06 доллара) против убытка в 0,14 кроны (0,02 доллара) годом ранее. Выручка Ericsson во втором квартале снизилась на 1%, до 49,8 миллиарда крон (5,66 миллиарда долларов). Аналитики в среднем ожидали выручку на уровне 48,2 миллиарда крон (5,48 миллиарда долларов).

"Программа сокращения издержек объемом 10 миллиардов крон, запущенная во втором квартале 2017 года, успешно завершена. Мы сократили персонал более чем на 2 тысячи человек в минувшем квартале, и на 20,5 тысячи человек в общей сложности в рамках программы", — говорится в сообщении компании.