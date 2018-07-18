Новый взгляд на вещи: как носить клетчатую рубашку

Everyday Casual

В дни, когда совсем нет настроения наряжаться или собирать замысловатые образы, клетчатая рубашка будет тем самым спасательным кругом, за который стремится схватиться каждая девушка, внезапно оказавшаяся за бортом модного вдохновения. Собрать наряд со вкусом из самых простых составляющих — дело непростое. Но мы попробуем. Найдите у себя рваные джинсы, добавьте белую футболку и ботильоны на каблуке и накиньте сверху клетчатую рубашку бойфренда или в стиле oversize — та-дам, лук готов. Все спасены и счастливы!

Игра в клетки

Миксовать различные принты в наряде — одно из главных правил 2018 года. Если раньше мы и не могли подумать о том, что в одном аутфите можно носить полоску и цветочный принт, то сейчас запросто управляемся с самыми сложными задачами такого рода. И даже готовы опробовать на себе сочетание нескольких вещей из разной клетки. Если вы в деле, то начните с рубашки — подберите к ней юбку-карандаш или прямые клетчатые брюки. Завершат образ оксфорды или белые полусапоги.

Пока лето

В наше непостоянное и переменчивое лето каждый день нужно быть наготове: всегда носить с собой зонтик, прямо как житель Лондона, а также джемпер или рубашку для прохладных вечеров. Днем рубашку, например, можно повязать на талию — поверх топа или объемной футболки. Да, так все еще носят и это добавляет луку законченности.

Work Work Work

Клетчатая рубашка у многих ассоциируется с простотой или какими-нибудь гиками, которые в ней живут днями и ночами. Но на самом деле, в ней можно спокойно отправиться на работу, как и в белой или в полоску. Главное, найти правильную модель. Тут подойдет тонкая клетка и легкий материал — не фланель. Такую рубашку можно объединить в пару с юбкой миди, классическими брюками или кюлотами. Добавьте обувь на каблуке и немного украшений, чтобы завершить образ.

Вместо жакета

Если хорошенько поискать, то можно найти клетчатую рубашку из более плотной ткани. Возьмите ее на пару размеров больше и носите вместо жакета или пальто в начале осени. Под нее надевайте джемпер или майку и стилизуйте все при помощи необычных сапог.