«Роснано» продало «Фармстандарту» 49,9% «ПЭТ-Технолоджи» за 2,9 млрд руб

Таким образом, «Фармастандарт» стал единственным владельцем «ПЭТ-Технолоджи». Сделка уже одобрена советом директоров «Роснано» и ФАС России

"За семь лет «Роснано» выполнило миссию по созданию крупнейшего частного игрока на российском рынке современной диагностики онкозаболеваний, объединяющего в себе производство РФП (радиофармпрепараты), систему его логистики и диагностику", — прокомментировала сделку управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Ольга Шпичко

Национальная сеть центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» была создана в 2011 году. В настоящее время в центральной части России действуют 11 диагностических ПЭТ/КТ-центров. В рамках проекта создано два производства радиофармпрепаратов (РФП). Инвестиции портфельной компании в развитие сети составили 4,6 миллиарда рублей. «Роснано» вложило в проект 2,2 миллиарда рублей. Доходность инвестиций «Роснано» в компанию составила 6,3%, что соответствует рыночным показателям доходности в отрасли оказания медицинских услуг, отметили в «Роснано».

Выручка «ПЭТ-Технолоджи» по итогам 2017 года превысила один миллиард рублей. По прогнозам «Роснано», этот показатель увеличится в 1,5 раза в 2018 году.