Инвесторы призвали Маска извиниться перед британским дайвером

Инвесторы Tesla в открытом письме призвали Илона Маска извиниться за то, что он назвал «педофилом» британского дайвера — участника операции по спасению из затопленной пещеры в Таиланде подростков Верна Унсуорта.

«Обмен репликами с Верном Унсуортом перешел черту. Твое поведение питает непродуктивное восприятие твоего руководства», — передает РИА «Новости» текст письма Гена Мунстера, написанного от лица инвесторов компании.

«К счастью, путь к повторному обретению доверия инвесторов легко доступен. Он начинается с извинения», — написал Мунстер.

Напомним, в июле Маск предложил создать мини-субмарину для спасения подростков из пещеры, однако спасатели решили выводить уже привычным для них способом, что не понравилось Маску. Он публично раскритиковал операцию. В ответ Уонсорт назвал план Маска по спасению подростков «пиар-трюком» и посоветовал миллиардеру «засунуть свою подлодку куда поглубже». После этого Маск обозвал британского дайвера «педофилом».