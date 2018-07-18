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В Магнитогорске увеличили площадь жилья для детей-сирот
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В Магнитогорске увеличили площадь жилья для детей-сирот 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Магнитогорские депутаты увеличили норму площади жилья, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующие изменения были внесены в положение о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе.
Ранее норма была установлена на уровне 15 квадратных метров на человека. Теперь эта цифра выросла до 18 квадратных метров.
Как сообщили в администрации Магнитогорска, такие изменения были необходимы, потому что сегодня в городе в свободной продаже нет квартир общей площадью до 30 квадратных метров. Между тем, потребность в жилье для детей-сирот существует, а по закону при приобретении жилья по договору социального найма допускается превышение нормы, но не более чем в два раза.
Уточняется, что в министерство социальных отношений Челябинской области направлено обращение о выделении дополнительных 20 миллионов рублей на покупку 22 квартир.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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