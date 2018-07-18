В Магнитогорске увеличили площадь жилья для детей-сирот

Магнитогорские депутаты увеличили норму площади жилья, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующие изменения были внесены в положение о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе.

Ранее норма была установлена на уровне 15 квадратных метров на человека. Теперь эта цифра выросла до 18 квадратных метров.

Как сообщили в администрации Магнитогорска, такие изменения были необходимы, потому что сегодня в городе в свободной продаже нет квартир общей площадью до 30 квадратных метров. Между тем, потребность в жилье для детей-сирот существует, а по закону при приобретении жилья по договору социального найма допускается превышение нормы, но не более чем в два раза.