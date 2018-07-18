Лето всухую. Почему не работают популярные фонтаны Уфы?

Уже несколько лет уфимцы просят восстановить фонтаны советской эпохи, которые могли бы снова стать местом отдыха горожан и нести освежающую прохладу в летний зной. Но в программах по благоустройству и формированию современной городской среды денег на это почему-то не находится. Ко всему прочему вдруг перестали работать и популярные среди горожан фонтаны в центре города.

Девушки вместо журавлей

«Новые фонтаны, да и те преимущественно в центре города, открывают с большой помпой. Но почему такое отношение к старым? Много лет обещают возобновить работу фонтанов у ГДК и ДК Химиков. Но пока первый так и стоит огороженный строительным забором, а мозаичная чаша второго уже разбита и завалена мусором. А ведь жители Черниковки тоже хотят благоустройства и эстетики», — написал в редакцию «АиФ-Башкортостан» уфимец Сергей Ворожцов.

Похоже, затянувшаяся эйфория от появления новых фонтанов в культовых местах Уфы — «Семь девушек» в Театральном сквере и на площади Салавата Юлаева у Конгресс-холла — мешает уфимским властям сосредоточиться на старых, но не менее значимых для горожан объектах. Иначе чем объяснить, что в других частях города пребывают в запустении и постепенно ветшают любимые многими поколениями уфимцев сооружения?

Так, с 2000 года бездействует фонтан у бывшего ДК Химиков на улице Первомайской, и этот факт расстраивает жителей Черниковки. В начале мая 2016 года уфимцы обратились в администрацию Калининского района города за разъяснением: когда его восстановят.

Как последовало из ответа информационно-аналитического отдела, реконструкция сквера стоит в планах, определена сумма целевого финансирования и подрядчик. 8 ноября 2016 года на личном приёме граждан глава республики сообщил, что проектно-сметная документация на реконструкцию уже готова. В соответствии с ней предполагается замена чаши и коммуникаций фонтана, а сам он станет светомузыкальным. Как сообщалось на сайте главы республики, Рустэм Хамитов поручил мэру Уфы Иреку Ялалову ввести сооружение в эксплуатацию ещё в 2017 года.

Однако по прошествии почти двух лет обнадежить уфимцев особенно нечем. Как сообщили в Управлении благоустройства мэрии Уфы, по реконструкции фонтана у ДК «Химиков» имеется проект, который прошёл госэкспертизу. Но «в связи с отсутствием на 2018 года целевого финансирования работы пока не могут быть выполнены». Один из некогда самых красивых фонтанов Черниковки пока так и останется местом скопища мусора и грязи.

Не внушает оптимизма и судьба фонтана «Танцующие журавли» у Городского дворца культуры. В 2007 году на участке началась стройка — некая компания решила возводить здесь офисно-торговое здание с рестораном, а также обязалась выполнить реконструкцию фонтана с организацией подсветки и системы очистки воды. В 2015 году прокуратура приостановила работы, признав их незаконными. По сей день и сам недострой, и фонтан стоят заброшенными за строительным забором. Как сообщили в мэрии Уфы, в этом году запланирована документации для реконструкции сооружения. Но, как уточнили специалисты мэрии, сам по себе этот факт отнюдь не означает скорого начала работ.

Время остановилось

Уже вошёл в разряд долгостроев и стал предметом жёсткой иронии будущий гидродинамический фонтан с циферблатом на площади Ленина. Стройка, начавшаяся ещё в 2014 году, останавливалась несколько раз. В мае 2018 года, открывая сезон фонтанов в Уфе, Ирек Ялалов сообщил, что работа на объекте возобновлена, мэрия запустила на сайте голосование на лучшее название фонтана. Между тем под шумок за четыре года стоимость сооружения выросла с первоначальных 50 млн до 85 млн рублей.

С начала нынешнего летнего сезона сухими остаются чаши фонтанов у кинотеатра «Родина», у памятника М. Кариму и — что уж совсем анекдотично — на площади двух фонтанов за Молодёжным театром.

Как сообщили в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы, содержанием уфимских фонтанов занимается «Горзеленхоз». В соответствии с техзаданием к муниципальному контракту работники предприятия дважды в месяц проводят техническое обслуживание оборудования и профилактические работы, включающие смазку деталей, протирку и мойку чаш фонтанов, контроль запорной аппаратуры, смену воды и др. Этим объясняются временные паузы в работе фонтана.