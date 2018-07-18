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На ВЭФ состоится диалог между Россией и Японией на высшем уровне
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На ВЭФ состоится диалог между Россией и Японией на высшем уровне 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоится диалог между Японией и Россией на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости посол России в Японии Михаил Галузин.
"Есть достигнутая в мае на высшем уровне договоренность о том, что господин (премьер-министр Японии Синдзо) Абэ воспользуется переданным ему приглашением и приедет на ВЭФ. Это важно для содержательной дискуссии на форуме, это важно для российско-японских отношений — то, что у нас такой регулярный диалог на высшем уровне", — сказал Галузин.
Он отметил, что ему не известно о деталях программы пребывания Абэ в России. «Главное, что он едет. Уверен, что он примет активное участие в форуме. Уверен, что будет диалог на высшем уровне между Россией и Японией во Владивостоке», — заявил посол.
Галузин выразил надежду, что с японской стороны прибудет представительная бизнес-делегация, которая активно поучаствует в работе форума и будет иметь широкие контакты с представителями российского бизнеса, а также с представителями администраций регионов Дальнего Востока России.
"Пока я не располагаю сведениями о составе японской делегации", — отметил он.
Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.
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