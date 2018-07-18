«Бить во все колокола». Как на Среднем Урале стать первоклассным звонарем

«Царские дни» подарили Екатеринбургу «музыкальную» традицию — фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле Уральская!». Об особенностях исторических звонов и местной придумке мы беседуем с директором Уральского колокольного центра, старшим звонарём Екатеринбургской епархии протодиаконом Димитрием Бажановым.

Мужской труд

Рада Боженко, «АиФ-Урал» : Отец Димитрий, любой ли человек может стать звонарём? Вот, например, меня вы могли бы научить звонить в колокола?

Димитрий Бажанов: Нужно для начала послушать, есть ли у вас чувство ритма. Но для того чтобы стать звонарем, главное — быть христианином или как минимум стоять на пути к этому. И кроме чувства ритма, желателен музыкальный слух, очень нужна хорошая координация, поскольку правая рука делает одни движения, левая — другие, а ноги — свои движения. Не менее важна способность человека переносить длительные физические нагрузки. В нашей школе обучаются и девушки, но в будущем они будут звонарями либо в женских монастырях, либо на небольших колокольнях. А звонить там, где колокола большие, тяжелее тонны — это все-таки сугубо мужской труд. Конечно, есть разные приспособления — скажем, 16-тонный колокол приводится в движение через специальный рычаг, но все равно, даже если звонить в небольшие колокола, работают все мышцы рук. Звонари, к слову, шутят, что один только подъём на колокольню заменяет интенсивное занятие в фитнес-зале. Есть и некоторое возрастное ограничение: мы обучаем людей от 14 до 65 лет.

— Несколько лет назад в Екатеринбургской епархии не хватало звонарей. Удалось ли решить «кадровый вопрос»?

— Каждый год наша школа выпускает звонарей, но перенасыщения нет. Звонари обычно работают ещё где-то, у всех разные графики. Например, в нашем храме Большой Златоуст пять-шесть звонарей, которое распределяют своё послушание так, чтобы звон был всегда по уставу.

— В рамках «Царских дней» прошёл традиционный фестиваль колокольного звона. Мне не совсем понятно, в чём могут состязаться звонари, ведь звоны каноничны?

— В церкви нет никакой соревновательности. Смысл фестиваля в повышении квалификации местных звонарей. Это происходит в общении с легендарными звонарями, которые приезжают на Средний Урал со всей России , в участии в мастер-классах, которые они проводят. В этом году, например, один из самых почётных гостей фестиваля (он его и возглавлял) — игумен, старший звонарь Троице-Сергиевой лавры отец Антоний Зинин. Из Ростова звонари передают опыт ростовских звонов. И так далее. Мы ведь и в процессе обучения в Уральской школе звонарей изучаем основы исторических звонов разных школ Русской православной церкви . Например, лаврский звон, традиционный звон Новодевичьего монастыря, звон Псково-Печерского монастыря.

При большевиках всё было уничтожено, но до нашего времени дошло несколько исторических, дореволюционных звонов. Скажем, чудесным образом уцелела звонница Ростова Великого. Все мы знаем фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и видели в нём знаменитый «Сысой» — колокол весом 32 тонны, «Полилилейный» — 16 тонн и «Лебедь» — 8 тонн. Еще в XIX веке Аристарху Израилеву (протоиерей Ростова. — Ред.) удалось записать на ноты те звоны, которые совершали звонари. И сегодня мы их, может быть, с некоторыми вариациями, можем слышать.

А вообще, исторические звоны дошли до нас благодаря тому, что колокольня не была взорвана, колокола не были скинуты, остались те звонари, которые на этих колокольнях несли послушание. Тем более что большинство этих колоколен были в советское время включены в маршрут «Золотое кольцо России», и там в 60-х годах были возобновлены звоны, чтобы можно было иностранцам их показать.

Учатся всю жизнь

— А чем отличаются звоны разных школ?

— Ритмическим рисунком. Отличаются, как говорят звонари, фигурами или, если взять певческую терминологию, припевами. Началом звона, концовкой… Если, например, это колокольня с многотонными колоколами, мы слышим особое, неспешное звучание. В звоне того же Ростова Великого звук «плывет» — многотонными колоколами невозможно звонить быстро. А в Троице-Сергиевой лавре принято, чтобы звонарь подстраивался под благовест — это очень быстрый, ритмичный звон. Звон Псково-Печерского монастыря интересен тем, что там звук извлекается из колоколов с помощью очепа (специальный шест с верёвкой. — Ред.), а не языком, как мы это делаем. В этом звоне невозможно угадать четкий ритм, там колокола, если можно так выразиться, немного «хромают».

Словом, школы совершенно разные. Понятно, что на наших колоколах воспроизвести все особенности не получится, но звонить в традициях этих школ можно. Поэтому, когда к нам приезжают звонари, которые посвятили этому делу почти всю жизнь, происходит обмен — всё самое лучшее звонари потом стараются применять там, где несут послушание. Хороший звонарь, как и любой профессионал, учится всю жизнь. Как только звонарь решил, что он всё умеет и всего достиг, он сразу умирает как профессионал.

— То есть конкуренции нет?

— Любой звонарь, любящий свое дело, — патриот своего прихода, и он будет стоять за горой за свою колокольню. Но мы все понимаем, что делаем общее дело, ведь задача звонаря — возвещать о воскресшем Христе, нести с помощью колоколов Благую Весть.

— Есть ли какие-то особенности у уральских звонов?

— Когда мы начинали звонить, мы ориентировались на исторические звоны Троице-Сергиевой лавры, но вот уже 30 лет у нас формируются свои традиции. Естественно, у нас уже есть свой рисунок звона.

Есть и исконно уральская особенность, наша придумка: зазвонные колокола (маленькие, их ещё называют трельные) у нас управляются палочкой. Это особенно удобно зимой, в мороз, когда невозможно управлять этими колоколами одной рукой — пальцы замерзают. Так что в боевых условиях, когда нужно звонить 20-30 минут при температуре воздуха минус 30 градусов, эта палочка очень выручает.

— Отец Димитрий для меня загадка, как человек, находящийся на колокольне, соотносит звон с богослужением, которое происходит в храме?

— Будущие звонари изучают курс литургики (это наука о богослужениях) и устав колокольного звона, то есть они знают, в каком месте службы должен быть звон. Кроме того, у звонаря чаще всего есть, образно говоря, лучший друг — сигнальщик. От того человека, который подает сигнал, очень многое зависит во время службы. Но мы обучаем звонарей так, чтобы они, даже не имея такого «друга», могли ориентироваться сами — в нужное время начинать звон и в нужное же время заканчивать. У хороших звонарей тончайшее чутье на время, по ним можно его проверять.