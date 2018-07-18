Южноуральский лесничий ответит за получение взятки в 3,3 миллиона рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение и направила в Центральный суд Челябинска для рассмотрения по существу резонансное уголовное дело в отношении бывшего руководителя Уфалейского лесничества, обвиняемого в получении взятки в 3,3 миллиона рублей, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на представителей надзорного ведомства.

Экс-директору Челябинского областного бюджетного учреждения «Уфалейское лесничество» предъявлены обвинения по части шестой статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере, части первой статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, части третьей статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, и грозит до 10 лет лишения свободы. Его имущество стоимостью один миллион рублей арестовано.

По версии следствия обвиняемый, занимавший должности директора ОГУ «Уфалейский лесхоз», руководителя ОГУ «Уфалейское лесничество» и ЧОБУ «Уфалейское лесничество», в 2007-2017 годах получил от директора ООО «Уфалейлес» взятку в сумме свыше 3,3 миллиона рублей за оказание покровительства при осуществлении деятельности по использованию лесов для заготовки древесины на арендованном участке лесного фонда. При этом часть взятки на общую сумму свыше 2,4 миллиона рублей была получена под видом заработной платы, ежемесячно выплачиваемой фиктивно трудоустроенной в ООО «Уфалейлес» супруге обвиняемого.

Лесничий, согласно достигнутой договоренности, беспрепятственно утверждал акты приемки работ, а также принимал и согласовывал лесные декларации ООО «Уфалейлес». В 2016 году он заставил директора ООО «Уфалейлес» перечислить на лицевой счет ЧОБУ «Уфалейское лесничество» 200 тысяч рублей по фиктивному договору. Эти деньги пошли на выплату премий работникам учреждения и оплату ранее заключенных договоров. В мае 2017 года один из арендаторов лесного участка перечислил обвиняемому по его просьбе три с половиной тысячи рублей якобы на приобретение топлива для транспортных средств, задействованных в ликвидации лесного пожара. Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению