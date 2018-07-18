Финалистку конкурса красоты из Башкирии убили из-за авто

Челябинской области. 29-летнюю жительницу Абзелиловского района Ксению Туленкову-Мецкер нашли мертвой. Как сообщают СМИ, тело пострадавшей обнаружили в лесу на границе Башкирии

СК по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту убийства. Выяснилось, что пострадавшая проживала в США . В Башкирии она гостила у родственников. Девушка собиралась продать автомобиль и в тот день поехала на встречу с покупателем.

— В ходе проведенных следователями СК совместно с сотрудниками УМВД России по городу Магнитогорску следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать местного жителя, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 24-летний местный житель, — говорится в сообщении Следкома

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее под предлогом покупки автомобиля мужчина убил жителя Стерлитамака Максима Стародубова. Он нанес пострадавшему несколько ножевых ранений, а после выстрелил из обреза.

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