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Финалистку конкурса красоты из Башкирии убили из-за авто
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Финалистку конкурса красоты из Башкирии убили из-за авто 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
29-летнюю жительницу Абзелиловского района Ксению Туленкову-Мецкер нашли мертвой. Как сообщают СМИ, тело пострадавшей обнаружили в лесу на границе Башкирии и Челябинской области.
СК по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту убийства. Выяснилось, что пострадавшая проживала в США. В Башкирии она гостила у родственников. Девушка собиралась продать автомобиль и в тот день поехала на встречу с покупателем.
— В ходе проведенных следователями СК совместно с сотрудниками УМВД России по городу Магнитогорску следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать местного жителя, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 24-летний местный житель, — говорится в сообщении Следкома.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.
Ранее под предлогом покупки автомобиля мужчина убил жителя Стерлитамака Максима Стародубова. Он нанес пострадавшему несколько ножевых ранений, а после выстрелил из обреза.
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