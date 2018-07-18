Верховный суд Индии пригрозил закрыть Тадж-Махал или даже постановить снести его 

Верховный суд Индии высказался по поводу продолжающегося разрушения Тадж-Махала, входящего в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мавзолей разрушается из-за загрязнения окружающей среды и поражения миллионами крошечных насекомых. Комитет Верховного суда предупредил, что мавзолей может быть закрыт, если индийское правительство не вмешается в ситуацию: «Либо мы закрываем Тадж-Махал, либо сносим его, либо восстанавливаем». Верховный суд будет ежедневно следить за ситуацией. Правительство серьезно восприняло заявление Верховного суда и собирается предоставлять ему развернутые данные о принимаемых мерах.
Источники: archinect.com, Российская газета