Зачем ввели войска в Афганистан и другие главные загадки истории СССР

70-летний период существования Советского Союза оставил нам в наследство множество неоднозначных событий. На некоторые из них история пролила свет, но часть все еще вызывают ожесточенную полемику.

Как появилось название СССР?

Еще в 1913 году Ленин мечтал о «громадном историческом шаге от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всех стран». В первые годы после крушения империи вопрос о таком единстве встал особенно остро. Сталин предлагал образовавшиеся после революции независимые республики включить в состав РСФСР на правах автономии, Ленин же, напротив, проявляя «национальный либерализм», призывал к федерации равноправных республик. [С-BLOCK]

30 декабря 1922 года в Москве состоялся I Всесоюзный съезд Советов, который опираясь на ленинский вариант принял декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Республик, включавшего в себя РСФСР, УССР, БССР и Закавказскую СФСР.

Интересно, что формально за каждой из республик согласно Конституции сохранилось право выхода из состава СССР, они также могли самостоятельно вступать в дипломатические отношения с иностранными государствами.

Кто финансировал индустриализацию?

Руководство СССР только восстановившее разрушенное хозяйство ставило задачу догнать ушедшие вперед страны Запада. Для этого требовалась ускоренная индустриализация, на которую нужны были немалые средства.

В 1928 году Сталин одобрил форсированный подход, предполагавший за две пятилетки ликвидировать отставание. Издержки экономического чуда должно было оплатить крестьянство, но этого оказалось недостаточно. [С-BLOCK]

Стране требовалась валюта, которую партийное руководство добывало различными способами, к примеру, продажей картин Эрмитажа . Но, по словам экономистов, были и другие источники. По мнению некоторых исследователей, главным источником индустриализации стали кредиты американских банкиров, рассчитывавших впоследствии на создание в Крыму Еврейской республики.

Почему Сталин отказался от большевизма?

Вскоре после обретения единоличной власти Сталин отходит от революционных ценностей большевизма. Наглядным свидетельством этому является его борьба с «ленинской гвардией». Многие ориентиры, обозначенные Октябрьской революцией, оказались не достижимыми, а идеи — нежизнеспособными.

Так, коммунизм стал отдаленной перспективой, которую невозможно было реализовать без утверждения социализма. Претерпел изменение и большевистский лозунг «Вся власть Советам!». Сталин пришел к новой формуле, где социализм — это власть, сосредоточенная в одних руках. [С-BLOCK]

Идеи интернационализма теперь сменяет государственный патриотизм. Сталин способствует реабилитации исторических личностей и запрещает преследование верующих. [ Историки разделяются во мнении о причинах отхода Сталина от большевистских лозунгов. По мнению одних, это вызвано желанием сплотить страну, другие это объясняют необходимостью смены политического курса.

Почему Сталин начал чистки в 1937 году?

«Большой террор» 1937-1938 гг. по-прежнему вызывает у историков и исследователей множество вопросов. Сегодня мало кто сомневается в причастности Сталина к «массовой чистке», мнения разнятся лишь при подсчете жертв. По некоторым данным, количество расстрелянных по политическим и уголовным делам может доходить до 1 млн человек.

Не сходятся мнения исследователей и по поводу причин массовых репрессий. Согласно историку Юрию Жукову , репрессии вызвало противостояние Сталина и региональных партийных органов, которые, боясь лишиться своих постов, препятствовали проведению выборов в Верховный Совет СССР. Но другой российский историк Алексей Тепляков уверен, что «Большой террор» был акцией спланированной и подготовленной Сталиным. [С-BLOCK]

Для французского историка Николя Верта репрессии стали действием механизма «социальной инженерии», завершающим политику раскулачивания и депортаций. А немецкий эксперт Карл Шлёгель полагает, что «террор, инициированный верхушкой во имя великой цели избавиться от врагов, был с готовностью подхвачен и использован множеством структур и граждан для решения своих проблем».

Почему в первые месяцы войны мощная Красная Армия терпела поражения?

Начало Великой Отечественной войны для Красной Армии было катастрофическим. К 10 июля 1941 года РККА, по некоторым данным, потеряла около 850 тыс. человек. Историки причины поражений объясняют комплексом различных факторов, которые сложившись воедино и привели к катастрофе.

Особое место среди таких причин занимает дислокация советских войск, которая согласно сентябрьской версии 1940 года «Основ развертывания» была рассчитана не на оборону границ, а на превентивные удары по Германии . Разделенные на эшелоны формирования РККА благоприятствовали успешному продвижению немецких войск.

Последнее время большой акцент делается и на просчетах Генштаба , который пользовался устаревшей доктриной ведения войны. Некоторые исследователи, в частности, В. Соловьев и Ю. Киршин, находят и прямых виновников — Сталина, Жукова, Ворошилова, которые «не поняли содержание начального периода войны, допустили ошибки в планировании, в стратегическом развертывании, в определении направления главного удара немецких войск».

Почему Хрущев осудил культ личности Сталина?

25 февраля 1956 года на XX съезде КПСС Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», в котором подверг нещадной критике бывшего вождя. Сегодня многие историки в целом за верной, хотя и предвзятой оценкой личности Сталина усматривают не только желание восстановить историческую справедливость, но решить свои собственные задачи. [С-BLOCK]

В частности, переложив всю ответственность на Сталина Хрущев в какой-то степени снимал с себя часть вины за участие в массовых репрессиях на Украине . «Обвинения, выдвинутые против Сталина, вкупе с реабилитацией жертв необоснованных казней, могли смягчить озлобленность населения», — пишет американский историк Гровер Ферр.

Но есть и другие гипотезы, по которым критика Сталина была оружием в борьбе с членами Президиума — Маленковым, Кагановичем, Молотовым, которые могли бы помешать воплощению в жизнь хрущевских планов по реорганизации госаппарата.

Почему Крым был отдан Украине?

Передача в 1954 году Крыма Украинской ССР стала резонансным событием, откликнувшимся через много лет. Сейчас акценты делаются не только на законности такой процедуры, но и на причинах подобного решения.

Мнения на этот счет разные: одни утверждают, что таким образом СССР избежал передачи Крыма под Еврейскую республику по «кредитной истории» с американскими банкирами, другие выдвигают предположение, что это был подарок Украине в честь празднования 300-летия Переяславской Рады. [С-BLOCK]

В числе причин упоминаются неблагоприятные условия для ведения сельского хозяйства в степных районах полуострова и территориальная близость Крыма к Украине. Многими поддерживается версия, по которой «украинизация» Крыма должна была способствовать восстановлению разрушенного народного хозяйства.

Почему ввели войска в Афганистан

Вопрос о целесообразности ввода советских войск в Афганистан стал подниматься уже в перестроечное время. Давалась и моральная оценка решению советского руководства, которое стоило жизни более чем 15 тыс. воинам-интернационалистам.

Сегодня уже очевидно, что наряду с декларируемым обоснованием ввода ограниченного контингента советских войск на территорию ДРА, как помощь «дружественному афганскому народу», существовала и другая, не менее веская причина. [С-BLOCK]

Бывший начальник Управления нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов отмечал, что введение советских войск в Афганистан было объективной необходимостью, так как в стране активизировались действия США , в частности, были выдвинуты технические наблюдательные посты к южным границам СССР.

Почему Политбюро решилось на Перестройку?

СССР к середине 1980-х годов вплотную подошел к экономическому кризису. Разруха в сельском хозяйстве, хронический дефицит товаров и отсутствие развития промышленности требовали незамедлительных мер.

Известно, что реформы были разработаны по поручению Андропова, но инициировал их Горбачев. «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться», — сказанное Горбачевым слово было подхвачено СМИ и быстро стало лозунгом новой идеологии. [С-BLOCK]

Сегодня организаторов Перестройки обвиняют в том, что, осознанно или нет, затеянные ими преобразования привели к развалу Советского Союза. Некоторые исследователи утверждают, что реформы задумывались ради захвата собственности советской элитой. Но Сергей Кара-Мурза видит в победе Перестройки результат деятельности западных спецслужб. Сами идеологи Перестройки неоднократно заявляли, что реформы несли исключительно социально-экономический характер.

Кто стоял за путчем 1991 года?

На 20 августа 1991 года Горбачевым было намечено подписание Союзного договора, в котором предстояло обозначить новое положение советских республик. Но мероприятие сорвал путч. Заговорщики тогда основной причиной переворота называли необходимость сохранить СССР. По заявлению ГКЧП, это делалось «в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии». [С-BLOCK]

Впрочем часть исследователей по-прежнему считает, что целью ГКЧП был захват власти, для чего они хотели «свергнуть Горбачёва» и «не допустить к власти Ельцина».