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Работник районной больницы в Приморье преувеличил цифры в отчетных документах
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Работник районной больницы в Приморье преувеличил цифры в отчетных документах 

Primpress 55 минут назад
Фото: Primpress
Прокуратура в Надеждинском районе провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья, оказываемую в местной центральной районной больнице, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В документе была предоставлена заведомо недостоверная информация. При этом именно его направили в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования для оплаты.
После этого была осуществлена выплата средств должностному лицу учреждения здравоохранения, часть из которых оказалась незаконной.
В ходе предварительного расследования будет установлен весь объем похищенных денежных средств.
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