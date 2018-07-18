Работник районной больницы в Приморье преувеличил цифры в отчетных документах

Прокуратура в Надеждинском районе провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья, оказываемую в местной центральной районной больнице, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В документе была предоставлена заведомо недостоверная информация. При этом именно его направили в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования для оплаты.

После этого была осуществлена выплата средств должностному лицу учреждения здравоохранения, часть из которых оказалась незаконной.

В ходе предварительного расследования будет установлен весь объем похищенных денежных средств.