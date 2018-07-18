Мощность СЭС в Астраханской области планируют увеличить почти в пять раз

АСТРАХАНЬ , 18 июля. / ТАСС /. Власти Астраханской области рассчитывают до 2020 года увеличить совокупную мощность солнечных электростанций (СЭС) в регионе, почти в пять раз, до 285 МВт. Об этом в среду сообщил ТАСС министр промышленности, транспорта и природных ресурсов области Радик Харисов.

Астраханская область считается самым солнечным регионом на юге России , в год здесь более 300 солнечных дней. В сентябре прошлого года в Володарском районе ввели первую в регионе СЭС (инвестор «Солар Системс», «дочка» китайской Amur Sirius Power Equipment Co). В области уже построили четыре СЭС мощностью по 15 МВт каждая.

"В Астраханской области разработана схема и программа перспективного развития электроэнергетики, в соответствии с которой предусмотрено строительство возобновляемых источников энергии (СЭС) общей установленной мощностью 285 МВт до 2020 года. В частности, сейчас идет строительство станций в Енотаевском, Приволжском и Ахтубинском районах с планируемыми сроками ввода в 2018-2019 годах", — сказал Харисов.

По его словам, реализация проектов по строительству СЭС имеет несколько положительных эффектов. В частности, в хозяйственный оборот вовлекаются незадействованные ранее земельные участки, создаются дополнительные рабочие места. Кроме того, снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По предварительным расчетам, одна СЭС мощностью 15 МВт снижает выбросы углекислого газа более чем на 3,5 тыс. тонн в год.

Также Харисов сообщил, что российская «Активити» планирует построить в области ветровую электростанцию (ВЭС) мощностью 15 МВт в Ахтубинском районе с вводом в 2019 году. Еще несколько компаний, в том числе испанская Elawan Energy, рассматривают возможность размещения в регионе ВЭС.