Депутаты не захотели поощрить авторов «серого» цирка

Депутаты решили повременить с присвоением почетной грамоты организации «Научно-проектная производственная фирма „Строй-реставрация“. О сомнительных заслугах компании, успевшей приобрести в Саратове известность после неудачно проведённого восстановления фасадов домов на улице Московская и реставрации здания саратовского цирка, коллегам по думскому комитету напомнила Ольга Алимова

»Вопросов возникло достаточно много к этой организации. Этот вопрос поизучать надо», — резюмировала парламентарий.

«Так это они цирк сделали, такой серый и мрачный?», — вспомнил Дмитрий Чернышевский.

К слову, никого из представителей компании, возглавляемой депутатом Саратовской городской думы Александром Исаевым , в зале не оказалось.