Ещё
Депутаты не захотели поощрить авторов «серого» цирка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты не захотели поощрить авторов «серого» цирка 

САРАТОВ24 55 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Депутаты решили повременить с присвоением почетной грамоты организации «Научно-проектная производственная фирма „Строй-реставрация“. О сомнительных заслугах компании, успевшей приобрести в Саратове известность после неудачно проведённого восстановления фасадов домов на улице Московская и реставрации здания саратовского цирка, коллегам по думскому комитету напомнила Ольга Алимова.
»Вопросов возникло достаточно много к этой организации. Этот вопрос поизучать надо», — резюмировала парламентарий.
«Так это они цирк сделали, такой серый и мрачный?», — вспомнил Дмитрий Чернышевский.
К слову, никого из представителей компании, возглавляемой депутатом Саратовской городской думы Александром Исаевым, в зале не оказалось.
В результате было решено отложить рассмотрение вопроса о награждении фирмы почетной грамотой Саратовской областной Думы до следующего заседания комитета.
САРАТОВ24: последние новости
Сегодня в мире отмечают день эмодзи Саратовский следователь в свободное время пишет пейзажи В Аркадаке «Водоканал» задолжал энергетикам более 10 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии172
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе87
Трамп определился с отношением к России568
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию13
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение