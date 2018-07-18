Вы все время пили пиво неправильно

Ежедневно с екатеринбургского завода «Патра», который входит в «Объединенные пивоварни Хейнекен», увозят примерно миллион бутылок пива 60 различных видов. Работает на предприятии около 160 человек, потому что пивоварение — одна из самых автоматизированных отраслей.

У жителей Екатеринбурга есть редкая возможность увидеть своими глазами, как варят пенный напиток. Открытые экскурсии на «Патру» проходят регулярно. Ближайшие состоятся 20 и 28 июля (в 17.00, 18.30 и 20.00). Корреспонденты "Уралинформбюро" решили воспользоваться приглашением и узнали, почему не всегда удается прочувствовать тот вкус, который заложили в напиток пивовары.

О том, как правильно хранить, открыть, в какую посуду и как налить пиво, в конце экскурсии — на дегустации — подробно объяснила экскурсовод Ирина. Смотрите и запоминайте!

Во время прогулки по заводу она также рассказала, что на литр пива расходуется 3-4 литра воды. Вода проходит многоступенчатую систему очистки, в результате чего используемая для варки вода соответствует международным стандартам. Солод преимущественно отечественный, дрожжи поставляют из Амстердама

А о перспективах пивоварения в России мы побеседовали с директором филиала «Патра» Евгением Стрельцом.

— Недавно сообщалось о том, что Росалкогольрегулирование предложило маркировать слабоалкогольную продукции из-за нарушений на рынке. А на днях главный нарколог России Евгений Брюн озвучил новую идею — вынести продажу алкоголя из спальных районов. Как вы относитесь к подобным идеям?

— Крайне отрицательно. Наша отрасль достаточно «зарегулирована»: у нас уже есть ЕГАИС, мы отчитываемся за каждый литр произведенной алкогольной продукции.

Здесь важно разобраться в причинах из-за которых вводится маркировка. Если есть нарушения, то целесообразнее применять санкции к тем организациям, которые нарушают, а не ко всей отрасли.

Что касается запрета продажи алкоголя в спальных районах, то подобная инициатива была в Иркутске , и активно обсуждалась бизнесом. Да, есть жалобы жителей на недобросовестных потребителей, которые шумят. Но почему из-за недобросовестных граждан должны страдать добросовестные? Они должны иметь право купить в магазине рядом с домом то, что они хотят.

Такие законодательные инициативы необходимо обсуждать. Чем дольше она обсуждается, чем больше разных точек зрения выслушивается, тем больше шансов принять нужный закон, который будет адресно воздействовать на проблему.

Мы, как компания, выступаем за диалог и за социальную ответственность. Необходимо отслеживать эффект от внедренных инициатив — достигли ли они поставленных целей или нет. Такой бизнес-подход будет отсекать популистские заявления и заявления тех людей, которые просто хотят получить политические очки.

— А вы боретесь за правильное потребление?

— Мы хорошо понимаем свою ответственность перед обществом и выступаем за умеренное потребление алкоголя.

Мы участвуем в социальном проекте «Автотрезвость», который направлен на предупреждение вождения в нетрезвом состоянии. Здесь мы сотрудничаем с автошколами. Или, например, проект ".NET" (Нет и точка), где профессиональные психологи учат продавцов корректно отказывать несовершеннолетним в продаже алкоголя, потому что отказ может спровоцировать конфликт.

— Инициативы, которые принимались в последнее время для борьбы за здоровый образ жизни, работают?

— Во всем мире регулирование алкоголя направлено на стимулирование потребления слабоалкогольных напитков. В России же не так. Тренд последних лет показывает, что в результате ограничений потребление пива стало меньше. С 2008 года акцизы увеличились почти в десять раз. Начинали с двух рублей, сейчас — 21 рубль. Это самый главный драйвер. Падению рынка также способствуют и сокращение точек продаж, практически полный запрет на рекламу, ограничение объема ПЭТ-тары. Все это вместе дало такой результат — рынок пива упал практически на 40%, 15 крупных заводов с того момента закрылись.

— Что повлияло в конечном итоге на потребителей? Уменьшение объема тары, увеличение акцизов, а значит увеличение цены на продукт, или относительное уменьшение цены крепкого алкоголя?

— Мы все знаем, что минимальная утвержденная цена водки 205 рублей за 0,5 литра. Если сравнивать по содержанию алкоголя, то в литре пива его в 8 раз меньше, чем в литре водки. Несложно посчитать, что восемь бутылок пива стоят гораздо дороже, чем бутылка водки. Соответственно, по этому показателю, пиво — очень дорогой напиток.

Германией? — Рейтинг Роскачества показал, что сегодня пиво, произведенное в России, вполне сравнимо с зарубежным. Действительно, можно сравнивать нас с Чехией

— Не только можно, но и нужно. Завод «Патра» производит Krušovice, Gosser, Amstel. Это лицензионные сорта, которые производятся под контролем пивоваров HEINEKEN в Чехии, Австрии Нидерландах . Качество — одно из главных ценностей компании. На заводе работает целая система контроля качества. Мы постоянно проводим внутренние дегустации, физико-химические анализы. Эти образцы отсылаются лицензиатам (владельцам брендов) за рубеж. Там специалисты проводят панельные дегустации. Сравниваются образцы из разных стран и заводов на соответствие эталону. На этом держится компания почти 160 лет.

— А в чем сложность производства на Среднем Урале? Ведь необходимы не только качественные хмель, солод, дрожжи, ячмень. Все начинается с воды.

— Общеизвестно, что для производства чего-то качественного нужны качественные ингредиенты. Мы используем только то сырье, которое отвечает международным спецификациями. Более того, должен быть стабильный процесс. Цель у всех производителей одна — чтобы потребитель выбрал именно нашу продукцию.

У нас есть обученная команда дегустаторов, которая знает все «пороки» пива. Каждому пиву присущ свой вкус, запах. Это очень сложный биохимический продукт, в котором содержится больше двух тысяч разных компонентов. Малейшее отклонение сразу бракуется. Мы добиваемся того, чтобы наш потребитель, выбирая продукт, был в нем уверен. Мы должны соответствовать его ожиданиям. И гордимся тем, что наше пиво имеет стабильные показатели.

— Вы возглавили филиал в ноябре прошлого года. Уже оценили масштаб работы, составили план?

— Средний Урал — один из самых сложных рынков. В регионе сильная конкуренция, есть много сетей и производителей. И потребитель достаточно искушенный. Чтобы из всего многообразия выбирали именно наше пиво, мы постоянно работаем над качеством, внимательно следим за трендами на рынке, изменениями потребительских предпочтений, выпускаем новинки, которые максимально отвечают запросам потребителей.

Мы оптимисты — верим, что отрасли удастся избежать дополнительных ограничений. На сегодня наш завод является одним из крупнейших налогоплательщиков в местный бюджет, и мы планируем двигаться дальше и инвестировать в развитие производственных мощностей.