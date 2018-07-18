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В Екатеринбурге появился арт-объект в честь «Акинфеева, которому не забить»
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В Екатеринбурге появился арт-объект в честь «Акинфеева, которому не забить» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Жители Екатеринбурга, как и футбольные фанаты и болельщики сборной России в восторге от нового арт-объекта, украсившего город. Главный герой работы, созданной в рамках фестиваля «Карт-бланш» — капитан клуба ЦСКА и вратарь национальной сборной Игорь Акинфеев. Всего за время фестиваля планируется создать около 50 композиций.
Нарисованный Акинфеев непобедим — забить в ворота супер-голкипера невозможно. По словам авторов проекта из объединения «Кипиш-град», работа необычна тем, что она по-разному смотрится при дневном и ночном освещении. Но лучше всего композиция «раскрывается» в сумерках. Кроме того, объект интерактивный — каждый может попробовать забить Акинфееву и убедиться в том, что это бесполезно.
Знаменитый вратарь запечатлен в той самой позе, в которой он феноменально отбил мяч во время матча с испанцами на ЧМ-2018 и которая так напоминает фигуру советского футболиста Льва Яшина, украшающую новую сторублевку.
Ранее Пятый канал рассказывал, что коллега по команде Артем Дзюба научил Акинфеева успешному приему с ногой.
Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти 😎 pic.twitter.com/2rxcTEouko
— Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.
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