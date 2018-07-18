В Екатеринбурге появился арт-объект в честь «Акинфеева, которому не забить»

Жители Екатеринбурга , как и футбольные фанаты и болельщики сборной России в восторге от нового арт-объекта, украсившего город. Главный герой работы, созданной в рамках фестиваля «Карт-бланш» — капитан клуба ЦСКА и вратарь национальной сборной Игорь Акинфеев . Всего за время фестиваля планируется создать около 50 композиций.

Нарисованный Акинфеев непобедим — забить в ворота супер-голкипера невозможно. По словам авторов проекта из объединения «Кипиш-град», работа необычна тем, что она по-разному смотрится при дневном и ночном освещении. Но лучше всего композиция «раскрывается» в сумерках. Кроме того, объект интерактивный — каждый может попробовать забить Акинфееву и убедиться в том, что это бесполезно.

Знаменитый вратарь запечатлен в той самой позе, в которой он феноменально отбил мяч во время матча с испанцами на ЧМ-2018 и которая так напоминает фигуру советского футболиста Льва Яшина , украшающую новую сторублевку.

Ранее Пятый канал рассказывал, что коллега по команде Артем Дзюба научил Акинфеева успешному приему с ногой.

Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти 😎 pic.twitter.com/2rxcTEouko

— Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.