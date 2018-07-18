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Группа ЧТПЗ помогает строить атомную электростанцию в Индии
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Группа ЧТПЗ помогает строить атомную электростанцию в Индии 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Группа ЧТПЗ начала поставки товара для строительства атомной электростанции «Куданкулам» в Индии. Первая партия — 138 тонн бесшовных нержавеющих труб. Продукция изготовлена на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Трубы предназначены для возведения парогенератора АЭС.
В компании рассказали, что заказчик предъявил особые требования к товару. Все трубы подвергаются дополнительному ультразвуковому и вихретоковому контролю. Испытания продукции проводятся под личным наблюдением инспекторов из Индии. Всего, согласно контракту, Группа ЧТПЗ отгрузит потребителю 276 тонн труб.
«Повышенные требования заказчика было невозможно выполнить без внедрения новых для предприятия методик контроля продукции. Результаты проверки позволили нам подтвердить устойчивость производимых труб к внешним воздействиям», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько. По его словам, выпускаемая заводом продукция отвечает самым высоким требованиям.
Отметим, что трубы от Группы ЧТПЗ уже неоднократно использовались для строительства энергетических объектов России и зарубежья. Компания принимала участие в поставках трубной продукции для теплоэлектростанций «Лонг Фу — 1» во Вьетнаме, Приморской, Прегольской и Калининградской ТЭС, Воронежской теплоэлектроцентрали, Ростовской и Белорусской АЭС, а также Тяньваньской атомной электростанции в Китае.
Фото: www.chelpipe.ru
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