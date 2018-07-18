Байк-рок-фестиваль «Байкал Шаман» пройдет с 26 по 29 июля в Утулике

Байк-рок-фестиваль «Байкал Шаман» пройдет с 26 по 29 июля на территории базы отдыха «Байкал» в поселке Утулик Слюдянского района. В этом году программа фестиваля претерпела значительные изменения.

Как корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказал режиссер фестиваля Сергей Орлов , ранее репутация фестиваля была скорее негативной, однако в этом году были предприняты значительные усилия, чтобы это изменить. Например, к участию были приглашены музыкальные коллективы не только из Иркутской области и ближайших регионов, но и гости из столицы — хедлайнером мероприятия станет группа из Санкт-Петербурга «Н. О. М.».

В шести номинациях — традиционный рок, альтернативный рок, легкий рок, экстремальный рок, фолк и акустика — выступят иркутские группы «Джинсы Клеш», «Местный панк», «Правда жизни», «Септима», «Андеграунд», «Верба», москвичи с проектом «Человек», группа «САГААН ТУРЛААГ» из Бурятии . «Это далеко не полный список, он постоянно пополняется. Ближе к дате фестиваля мы расскажем обо всех коллективах», — сказал Сергей Орлов.

Жюри конкурса выберет лучших в каждой номинации. Победители получат ценные призы и денежное вознаграждение.

Важной составляющей фестиваля станут спортивные соревнования, для которых впервые за 14 лет фестиваля подготовили инфраструктуру. Одним из самых зрелищных состязаний станет эндуро-кросс. Для него была специально подготовлена трасса — она проходит среди деревьев и тропинок, кое-где установлены специальные трамплины и всевозможные препятствия.

«Для байкеров мы придумали семь номинаций: самый громкий выхлоп, «улитка», лучшая аэрография, лучший мотоцикл-самоделка, самый старый мот, самый большой объем двигателя, самый высокий руль. Будут призы для самого юного, самого старшего и самого яркого байкеров», — рассказал Сергей Орлов.

Гостей фестиваля ждут турниры по футболу, волейболу, дартсу, гиревому спорту, армреслингу, конкурс «Мисс Baikal Exterme-2018», черлидинг, дискотеки, катание на лошадях и лодках и даже экологическая акция «Байкал-Шаман-Эко».

Стоимость билетов для гостей фестиваля составляет 1000 рублей, для байкеров — 500 рублей, но для проделавших путь в более 1000 км (определяется по государственному номеру мотоцикла) участие бесплатное. Проживание в домиках на турбазе гостям обойдется от 600 до 6 000 рублей за сутки. Однако возможен и традиционный для фестиваля «Байкал Шаман» вид проживания — в палатке. Аренда площади под двух— или четырехместную палатку составляет 300 рублей.