Частные сайты могут попасть под закон о гармонизации информации

Минфин предложил гармонизировать информацию, которая вводится на официальных сайтах различных ведомств, и обеспечить полноту и и взаимосвязь информационных систем. В законопроекте речь идет о юридически значимой информации о россиянах: данные о регистрации имущества и имущественных прав, актов гражданского состояния, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, выдаче документов, удостоверяющих личность, и др.

Однако рабочая группа «Связь и ИТ» Экспертного совета при правительстве настаивает на доработке документа.

Определение информационного ресурса позволяет расширено толковать сферу действия законопроекта — в текущем виде его действие распространяется на все информационные ресурсы, в том числе на частные сайты, внутренние системы компаний. В свою очередь регулирование создания, ведения и содержания частных ресурсов наложит на юридические и физические лица дополнительные обязанности и обременения.

В экспертном заключении также обращается внимание на то, что в проекте закона есть положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению.

Заключение экспертов есть в распоряжении «РГ».