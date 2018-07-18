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Частные сайты могут попасть под закон о гармонизации информации
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Частные сайты могут попасть под закон о гармонизации информации 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Минфин предложил гармонизировать информацию, которая вводится на официальных сайтах различных ведомств, и обеспечить полноту и и взаимосвязь информационных систем. В законопроекте речь идет о юридически значимой информации о россиянах: данные о регистрации имущества и имущественных прав, актов гражданского состояния, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, выдаче документов, удостоверяющих личность, и др.
Однако рабочая группа «Связь и ИТ» Экспертного совета при правительстве настаивает на доработке документа.
Определение информационного ресурса позволяет расширено толковать сферу действия законопроекта — в текущем виде его действие распространяется на все информационные ресурсы, в том числе на частные сайты, внутренние системы компаний. В свою очередь регулирование создания, ведения и содержания частных ресурсов наложит на юридические и физические лица дополнительные обязанности и обременения.
В экспертном заключении также обращается внимание на то, что в проекте закона есть положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению.
Заключение экспертов есть в распоряжении «РГ».
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