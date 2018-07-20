В Лотошинском районе Подмосковья открылась российско‐французская ферма

Он бросил дом в родной Нормандии и переехал в Россию , чтобы возрождать традиции русских сыроделов.

Именно в Лотошине почти 100 лет назад существовал свой завод по производству сыров, которые поставлялись в лучшие рестораны Москвы Санкт-Петербурга . Теперь совместными усилиями с российскими фермерами Филипп Камю намерен воссоздать масштабы производства 19-го века.

В знаменательный День взятия Бастилии француз Филипп Камю может позволить себе немного отдохнуть. За плечами немало хлопот на русской земле, начиная от выбора места для будущей фермы, заканчивая перевозкой животных из Франции . Свой бизнес по производству молока в Нормандии Филипп закрыл два года назад — возможностей для роста никаких. Тогда же случайно открыл для себя красоту русских полей и решил остаться здесь навсегда.

"Здесь очень красивая природа, и люди необычайно добрые и трудолюбивые. Я заметил, чем дальше человек от города, тем он лучше. Вообще, у вас люди теплее, чем климат", — рассказал Филипп Камю, фермер.

О том, что «Нормандия-Русса» — проект двух стран — говорит и развевающийся на коровнике триколор в единых для Франции и России цветах. Лотошинский район был выбран фермером из Нормандии неспроста — именно здесь 100 лет назад производились лучшие российские сыры, которые поставлялись в рестораны Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь традиции русских сыроделов Филипп Камю намерен возродить, не без помощи местных фермеров.

"Мы делаем сыр, моя мама ездила и в Углич и к Олесе Шевчук , она училась делать правильный сыр и училась не просто делать сыр, а создавать свои рецепты и свои сыры", — сказала Евгения Боброва, работница фермы.

А мама Евгении личность известная. Начиная с двух коз, которых она держала на 6-ти сотках у себя на участке в Подмосковье, Людмила Кашаганова стала руководителем крупного фермерского хозяйства. Теперь с помощью слияния ее компании с производством Филиппа родилась целая сыроварня. Администрация района за развитие такого русско-французского тандема.

"Вы видите, Афанасовская ферма работает, Калицинская ферма продолжает работать, и будьте уверены, что мы создаем не только рабочие места, но и мы создаем продовольственную безопасность не только Лотошинского района, но и всего Подмосковья", — отметила Екатерина Долгасова, глава Лотошинского муниципального района.

На открытии фермы Филиппа собрались лучшие сыровары и производители молока Московской области. Приехали посмотреть, обменяться опытом и просто подружиться. Сейчас ферма Филиппа, хоть и официально открылась, но пока обживается. Первый сыр здесь начнут делать не раньше чем, через неделю. А пока животные постепенно привыкают к новому месту. Российские козы живут по соседству с французскими коровами.

Пока у Филиппа Камю всего шесть коров, но в идеале он хочет создать ферму замкнутого цикла, начиная от производства кормов, до изготовления самых лучших французских сыров. Уже в ближайшее время Филипп планирует привезти из Франции еще несколько десятков породистых коров. У себя на Родине он 40 лет занимался производством молока и знает, что секрет хорошего сыра именно в нем.

Новая сыроварня теперь — местная достопримечательность. А гостеприимный хозяин фермы Филипп Камю уже ставит себе новые задачи — выучить русский язык, чтобы лучше понимать вкусы загадочной русской души.