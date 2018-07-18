Александр Абросимов пообещал к ноябрю ввести в эксплуатацию стадион «Авангард»

Сегодня областные депутаты обсудили вопрос нехватки в Саратове дворовых футбольных площадок. Эту тему в рамках заседания профильного думского комитета затронул депутат Александр Нараевский.

«В городе Саратове есть девять стадионов…», — напомнил в ответ на прозвучавшую от народного избранника критику министр молодёжной политики и спорта области Александр Абросимов

«Я не про стадионы, а про дворовый футбол. У нас огромная страна, а в футбол детям поиграть негде», — возмутился Нараевский.

«В дворовый футбол можно играть и на стадионах. Они общедоступны», — предложил министр.

«А как до них детям добраться? У нас дом на доме», — отреагировал парламентарий. И рассказал о полученных им недавно впечатлениях от поездки в Турцию , где, по его наблюдениям, спортивные площадки имеются при каждой школе и в каждом дворе.

Далее в разговор очень эмоционально вмешался депутат Дмитрий Чернышевский, обругавший жителей, которые заставили все дворы своими машинами и зачастую паркуют автотранспорт прямо на газонах.

«У нас каждый комитет превращается в то, что вы ругаетесь между собой», — постарался успокоить оппонентов глава думского комитета Дмитрий Пьяных.

«А я люблю с ними ругаться, меня это возбуждает. Коммунисты — такая мишень удобная. Несут всякую ерунду», — признался Дмитрий Чернышевский и предложил покинуть заседание, если его персона не устраивает собравшихся. Однако, до этого дело не дошло.

Далее в воспоминания пустился депутат Иван Дзюбан, который не только рассказал о том, какие игры были популярны в годы его детства, но и выразил министру персональную благодарность.

«У нас серебряные чемпионы висят на остановках — за это вам уважуха и респект. В Саратвое только по пути несколько штук встретил. Думаю, и ребятам приятно, и есть, на кого равняться», — сказал парламентарий.

Пользуясь случаем, Александра Абросимова попросили рассказать о текущем положении дел на стадионе «Авангард». Министр признался, что на данный момент уже подписано соглашение на выделение на ремонт спортивного объекта 99,8 млн рублей. По его словам, в настоящий момент проводятся конкурсные процедуры, и в ноябре стадион планируется ввести в эксплуатацию.

Николай Бондаренко , однако, выразил сомнения относительно состояния газонного покрытия стадиона.

«Я там каждый день, и газон в отличном состоянии», — успокоил его чиновник. Он объяснил, что для сохранения покрытия в идеальном состоянии заниматься на стадионе рекомендуется не более четырёх часов в день. Также Абросимов признался, что на ремонт стадиона уже было освоено порядка 50 млн рублей.

Завершилось заседание на оптимистичной ноте. В целях популяризации футбола в регионе Иван Дзюбан подал идею провести соревнования между думскими фракциями.

«Сорок пять на четыре — как раз на 11 делятся здорово. Мы не против», — одобрил предложение Александр Нараевский.