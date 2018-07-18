Эксперты вычислили 12 «несогласных» регионов, где власти не поддержали пенсионную реформу 

Эксперты фонда «Петербургская политика» проанализировали реакцию региональных властей на повышение пенсионного возраста. В число регионов, максимально поддержавших идею, попали 13 субъектов федерации — Алтай, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Алтайский, Приморский края, Архангельская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Саратовская, Томская области.
Минимальную поддержку реформа получила в 12 регионах — Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская АО, сказано в отчете, опубликованном 18 июля на сайте
фонда.
Эксперты замеряли реакцию как исполнительной, так и представительной власти. Авторы исследования также отметили, что в большинстве регионов, отказавшихся обсуждать пенсионную реформу, осенью ожидаются выборы.
В трех из 12 «протестных» регионов — Еврейской автономной области, в Камчатском крае и в Чечне — выборов не будет. Однако там местные власти молчат, а по соцсетям гуляют заявления якобы от региональных чиновников и депутатов, протестующих против реформы. Подлинность этих заявлений ничем не доказана, отмечает сайт
bk55.ru Как измеряли поддержку реформы в регионах
Эксперты ранжировали регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. Максимальную оценку давали регионам, где реакция на реформу «была достаточно недвусмысленной, оперативной и освещалась в средствах массовой информации». За положительные оценки с оговорками, задержкой, непубличным характером баллы снижали до 3-4, а при «отсутствии очевидной реакции или негативной позиции» ставилась оценка 0.
Эксперты также отмечают, что в реагировании региональных властей на предложения по изменению пенсионной системы можно выделить три этапа. Первый проходил с 14 до 22 июня, когда инициатива воспринималась как подчеркнуто федеральная с низкой мотивацией регионов к публичной дискуссии.
Второй этап — с 23 июня по 9 июля — между выступлением секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака о недопустимости критики пенсионной реформы и призывом председателя Госдумы Вячеслава Володина к региональным парламентам с предложением высказаться по этой теме. В этот период часть губернаторов и региональных парламентов открыто поддержали реформу.
Третий этап — после 9 июля — характеризуется максимальным вовлечением региональных элит в поддержку реформы, а также нарастанием мотивации избежать превращения пенсионной темы в пространство для нагнетания интриг на уровне федеральной политики.
"Уровень вовлеченности губернаторов в пенсионную реформу остается ниже, чем у парламентов, однако число заявивших о поддержке глав регионов заметно возросло. В целом большая часть участников дискуссий продемонстрировала положительное отношение к законопроекту накануне первого чтения как в формате публичных заявлений первых лиц регионов, так и во время общественных дискуссий", — отмечают эксперты.
О решении правительства повысить пенсионный возраст премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил 14 июня. 16 июня законопроект был внесен в Госдуму. Как сообщалось, реформа будет проводиться поэтапно — с начала следующего года в течение последующих 15 лет.
В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин — до 65 лет к 2028 году — и на восемь лет для женщин — до 63 лет к 2034 году.
Решение вызвало резкую критику в обществе. Противники пенсионной реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии.