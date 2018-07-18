Новорожденного перуанца назвали в честь Луки Модрича

Молодые родители из Перу назвали своего сына в честь полузащитника и капитана сборной Хорватии Луки Модрича . Об это сообщил сайт Nacional.

Малыш появился на свет в городе Хаэн региона Кахамарка 12 июля. Накануне этого радостного события команда Хорватии обыграла англичан и вышла в финал чемпионата мира по футболу, который прошел в России

Однако российские болельщики не отстают от своих иностранных единомышленников. Так, в Казани ребенка назвали Лионелем в честь капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси. В свою очередь, житель Урала по фамилии Дзюба дал ребенку имя Артем. Таким образом мальчик стал полным тезкой игрока российской сборной Артема Дзюбы.

Домашний мундиаль проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Чемпионами стали французы, которые обыграле хорватов в финале первенства. Сборная Франции одержала победу в турнире впервые за 20 лет.

ЧМ-2018 закончился, и игроки сборных начали тратить полученные призовые деньги. Так, нападающий сборной Хорватии Анте Ребич сдел щедрый подарок своим соотечественникам. Он оплатил кредиты всех жителей его родной деревни Имоцки.